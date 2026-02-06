ArenaNet rollt das nächste Quartalsupdate für Guild Wars 2: Visions of Eternity aus und setzt den Fokus klar auf das Endgame. Im Mittelpunkt stehen eine neue Schlachtzugbegegnung, strukturelle Anpassungen am Raid-System sowie neue Werkzeuge für die Garderobe. Das Update soll bestehende Inhalte enger miteinander verzahnen und zugleich den Einstieg in anspruchsvolle Aktivitäten vereinfachen.

Neben neuen Belohnungen und einem legendären Ring startet parallel auch das Mondneujahr-Fest, das wie gewohnt kosmetische Inhalte in den Vordergrund stellt.

Neuer Schlachtzug rund um Wächter Castoras

Herzstück des Updates ist eine neue Schlachtzugbegegnung, in der zehn Spieler gegen den Wächter Castoras antreten. Die Begegnung ist als klare Endgame-Herausforderung angelegt und richtet sich an Gruppen, die gezielt anspruchsvolle Inhalte suchen.

In den kommenden Wochen soll zusätzlich ein Herausforderungsmodus folgen, der die Begegnung weiter verschärft. Damit setzt ArenaNet früh den Ton für das Update: Der neue Schlachtzug soll nicht nur Beschäftigung bieten, sondern eine echte Hürde im Endgame darstellen.

Schnellrunden-Modus soll Raids zugänglicher machen

Parallel führt ArenaNet einen Schnellrunden-Modus für Schlachtzüge ein. Das System orientiert sich am Prinzip der Fraktal-Schnellrunden: Spieler melden sich an, werden automatisch mit neun weiteren Teilnehmern zusammengeführt und landen direkt in einer ausgewählten Begegnung.

Ziel ist es, den organisatorischen Aufwand zu reduzieren und den Zugang zu Raids zu erleichtern. ArenaNet versucht damit, mehr tatsächliche Spielzeit zu ermöglichen, ohne den Anspruch der Inhalte abzusenken.

Schlachtzüge und Angriffsmissionen werden zusammengeführt

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einer Überarbeitung des gesamten Schlachtzugsystems. Begegnungen, die bisher als Angriffsmissionen geführt wurden, sind nun als vollwertige Schlachtzüge einsortiert. Oberfläche, Navigation, Erfolge und Belohnungen wurden dabei vereinheitlicht.

Statt mehrerer paralleler Systeme entsteht ein klarer strukturierter Endgame-Pfad. Das soll sowohl neue Spieler besser abholen als auch Veteranen langfristige Ziele bieten, ohne zwischen unterschiedlichen Menüs und Belohnungslogiken wechseln zu müssen.

Neue Mode-Vorlagen für Garderobe und kosmetische Sets

Mit dem Update führt ArenaNet außerdem Mode-Vorlagen ein. Spieler können kosmetische Kombinationen aus Rüstung, Waffen, Farben und Rückenitems speichern und jederzeit wechseln. Zwei Vorlagen stehen allen Spielern kostenlos zur Verfügung.

Zum Start werden zusätzlich Transmutations-Ladungen per Ingame-Post verteilt. Die Mode-Vorlagen wirken damit weniger wie ein optionales Extra, sondern wie eine Weiterentwicklung eines Systems, das in Guild Wars 2 seit Jahren eine zentrale Rolle spielt.

Neue Belohnungen im Gewölbe und legendärer Ring

Auch das Gewölbe des Zauberers wird saisonal aktualisiert und erhält neue Ziele. Besonders auffällig ist dabei der neue legendäre Ring „Endloser Sommer“, der seinen Träger mit Strand- und Wassereffekten umgibt.

Zusätzlich gibt es erstmals ein schlachtzugs-exklusives Reittier in Form eines Himmelsschuppen-Skins im Dhuum-Stil. Das Update setzt damit gezielt Anreize für Endgame-Aktivität und verbindet Belohnungen stärker mit konkreten Inhalten.

Mondneujahr startet parallel mit neuen kosmetischen Items

Zeitgleich mit dem Endgame-Update startet das Mondneujahr-Fest. Auch hier stehen kosmetische Belohnungen im Mittelpunkt, darunter ein Stiefel-Skin mit Hufen.

Der Kontrast zwischen Endgame-Schlachtzügen und verspielten saisonalen Events bleibt damit erhalten und gehört weiterhin zu den typischen Stilmerkmalen von Guild Wars 2.

Weitere kostenlose Updates für Visions of Eternity angekündigt

ArenaNet plant, Visions of Eternity auch in den kommenden Monaten mit kostenlosen Updates zu erweitern. Genannt wurden neue Story-Kapitel, Komfort-Verbesserungen, zusätzliche Karten sowie weitere legendäre Ausrüstung.

Das aktuelle Quartalsupdate wirkt dabei wie ein Fundament-Ausbau: weniger als großer Story-Schub angelegt, aber entscheidend dafür, wie sich das Endgame in den kommenden Monaten strukturell anfühlen soll.

