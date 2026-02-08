Bungie hat sich nach Monaten des Wartens erneut zur fehlenden Roadmap für Destiny 2 geäußert. Eine konkrete Planung für kommende Inhalte bleibt jedoch weiterhin aus. In der Community sorgt das für wachsende Unsicherheit, vor allem mit Blick auf den nahenden Release von Marathon und die Frage, wie stark Bungie seine Ressourcen derzeit auf beide Projekte verteilt.

Bereits vor dem Launch von Renegades im Dezember hatten Spieler nach klaren Informationen verlangt. Damals schrieb Principal Comms Manager Dylan Gafner, besser bekannt als dmg04, dass es ihm „sehr leid“ tue und das Team weiter arbeite. Nun, rund drei Monate später, folgte erneut eine kurze Stellungnahme, die vor allem eines bestätigt: Eine Roadmap liegt weiterhin nicht vor.

dmg04: Bungie versteht die wachsende Unsicherheit

In einem Post auf X schrieb dmg04, Bungie verstehe, dass der Mangel an Informationen bei Spielern zu „fear, uncertainty, and doubt“ führe. Gleichzeitig betonte er, dass die Teams daran arbeiten würden, so schnell wie möglich ein Update zu liefern. Er entschuldigte sich erneut für die Verzögerung.

Ein konkreter Zeitplan oder ein Hinweis auf Inhalte wurde in dem Post nicht genannt. Damit bleibt Destiny 2 weiterhin ohne offizielle Roadmap, obwohl Bungie diese bereits zuvor in Aussicht gestellt hatte.

Dünner Blogpost sorgt für neue Kritik in der Community

Zusätzlich wurde diese Woche ein Blogpost von Bungie veröffentlicht, der von vielen Spielern als ungewöhnlich knapp wahrgenommen wurde. Parallel dazu wächst in der Community die Sorge, dass Bungie aktuell stark zwischen Destiny 2 und Marathon aufgeteilt ist.

Im Raum steht dabei auch ein internes Thema: Das Update Shadow and Order soll laut Diskussionen in der Community intern verschoben worden sein. Bungie hat eine Verzögerung jedoch nicht bestätigt.

Zwei Erweiterungen für 2026 weiterhin erwartet

Trotz der fehlenden Roadmap wird weiterhin mit zwei Erweiterungen für dieses Jahr gerechnet. Genannt werden The Shattered Cycle und The Alchemist. Konkrete Details, Termine oder Inhalte wurden in der aktuellen Kommunikation jedoch nicht ergänzt.

Bungie steht dabei zusätzlich unter Beobachtung, seit das Studio zu Sony gehört. In der Community wird diskutiert, ob Destiny 2 langfristig weitergeführt wird und welche Rolle Marathon dabei spielt. Offizielle Aussagen dazu gibt es nicht.

Destiny 2 kämpft nach Edge of Fate mit einer Content-Lücke

Destiny 2 hatte sich bereits im vergangenen Jahr von klassischen saisonalen Content-Drops entfernt. Mit der Erweiterung Edge of Fate wurde ein neuer Kurs eingeschlagen, der in der Community gemischte Reaktionen auslöste.

Seitdem wird zunehmend über eine Content-Lücke nach großen Releases gesprochen. In dieser Phase ist eine fehlende Roadmap besonders kritisch, da längere Ruhephasen oft zu sinkenden Spielerzahlen führen.

Steam-Zahlen: 24-Stunden-Peak bei 16.783 Spielern

Auch die Steam-Zahlen zeigen zuletzt eine abnehmende Aktivität. Der 24-Stunden-Peak liegt derzeit bei 16.783 Spielern. Nach Renegades scheint die Kurve damit weiter nach unten zu gehen.

Ein weiterer längerer Zeitraum ohne klare Kommunikation oder Content-Ausblick könnte die Lage für Destiny 2 zusätzlich verschärfen.

FAQ