Goalentines 2026 ist in Rocket League gestartet. Das Event bringt mehrere kostenlose Belohnungen, die über Challenges freigeschaltet werden. Wer die Items erhalten will, muss dafür bestimmte Aufgaben in Online-Matches erfüllen.

Insgesamt gibt es acht kostenlose Event-Belohnungen. Zusätzlich ist ein XP-Level-Skip verfügbar, der durch Siege in Online-Matches freigeschaltet wird und wiederholbar ist.

So funktionieren die Goalentines-2026-Belohnungen

Die Goalentines-Rewards werden über konkrete Aufgaben verteilt. Dabei ist auffällig, dass viele Challenges an die Doubles-Playlist gebunden sind. Passend zum Event-Thema wird deshalb empfohlen, vor allem in Doubles zu spielen.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem Assists, Torschüsse, Ballkontakte sowie Goals und Saves. Auch High Five und Low Five in Online Matches zählen zu den Bedingungen.

Alle Goalentines-2026-Rewards und Challenges im Überblick

Diese Belohnungen können während des Events kostenlos freigeschaltet werden:

High Five in Online Matches: Hearty Party Animated Decal (Gold)

Low Five in Online Matches: Hearty Party Animated Decal

Ball 70 Mal treffen (Doubles): Teddy Bear Topper

7 Assists (Doubles): Cupid’s Heart Player Banner

28 Shots on Goal (Doubles): Cupid’s Shot Player Banner

20 Goals oder Saves (Duel): Heartbreaker Player Title

14 Matches spielen (Doubles): Heartline Rocket Boost

40 Goals (Doubles): Cupid’s Bullseye Goal Explosion

Zusätzlich gibt es einen Bonus-Reward:

10 Online Matches gewinnen (beliebige Playlist): 1 XP Level Skip (repeatable)

Goalentines Gift Drops: So bekommt man die Event-Drops

Neben den festen Challenges gibt es Goalentines Gift Drops. Diese Drops können kostenlos erhalten werden, solange das Event aktiv ist.

Die Drops werden zufällig vergeben, während Matches abgeschlossen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Match gewonnen oder verloren wird. Entscheidend ist nur, dass die Spiele beendet werden.

Event-Laufzeit: Belohnungen bis 16. Februar verfügbar

Die Goalentines Gift Drops sowie alle Event-Belohnungen sind bis zum 16. Februar verfügbar. Wer die Rewards sichern will, muss die Challenges bis dahin abschließen.

FAQ