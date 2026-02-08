Stronghold Crusader: Definitive Edition bekommt ein umfangreiches Winter-Update. Firefly Studios erweitert die Neuauflage unter anderem um Steam-Workshop-Support, neue Tools für eigene Inhalte, zusätzliche Karten sowie eine neue Koop-Kampagne in Trail-Form.
Die Definitive Edition war bereits nach Release auf Steam erfolgreich und erreichte dort eine „Very Positive“-Bewertung. Mit dem Winter-Update liefert Firefly nun weitere Inhalte und Funktionen nach.
Steam Workshop Support und neuer Editor für Burgen und CPU-Lords
Das zentrale Feature des Updates ist die Unterstützung des Steam Workshops. Passend dazu wird ein neues Tool eingeführt: der Castle and CPU Lord Editor.
Mit diesem Editor können Spieler eigene Burgen erstellen, die später belagert werden. Zusätzlich lassen sich CPU-Lords gestalten, gegen die Spieler im Skirmish antreten können.
Trail-Tool: Eigene Skirmish-Missionen erstellen und Kampagnen anpassen
Neben dem Workshop-Feature ergänzt Firefly ein weiteres Tool für sogenannte Trails. Trails sind Ketten aus Skirmish-Missionen, die neben den regulären Kampagnen existieren.
Spieler können damit komplett neue Trails erstellen. Außerdem ist es möglich, bestehende Trails zu bearbeiten und etwa Lords und Burgen in einzelnen Missionen anzupassen.
Zehn neue Maps für Skirmish und freie Bau-Szenarien
Für Spieler, die lieber neue Inhalte spielen als selbst zu erstellen, bringt das Winter-Update zehn zusätzliche Maps.
Genannt werden unter anderem:
- eine Karte, die durch Wasserkanäle in vier Bereiche geteilt ist
- eine Küstenkarte im Free-Build-Stil, bei der Spieler zwischen flachem Gelände und Klippen bauen können
Neue Koop-Kampagne: 10-Missionen-Trail gegen die Caravan of the Camels
Ein weiteres Highlight ist ein neuer Koop-Trail mit zehn Missionen. In dieser Kampagne treten zwei Spieler gemeinsam gegen die Caravan of the Camels an.
Die Koop-Inhalte sind als Trail umgesetzt und ergänzen damit die vorhandenen Kampagnen um ein neues, kooperatives Format.
Weitere Features: Spectator Mode, Extreme Difficulty und Anpassungen
Zusätzlich erweitert das Update die Spieloptionen mit weiteren Funktionen. Genannt werden:
- Spectator Mode
- ein neuer Schwierigkeitsgrad „Extreme“ für Trails
- CPU-Castle-Editing in Multiplayer und Skirmish
- Bugfixes, Balance-Änderungen und Szenario-Anpassungen
FAQ
Steam Workshop Support inklusive neuer Tools für eigene Inhalte.
Zehn neue Maps sowie ein neuer Koop-Trail mit zehn Missionen.
Ein Tool, mit dem Spieler eigene Burgen und CPU-Lords erstellen können.
Ja, das Update bringt einen 10-Missionen-Koop-Trail.
Spectator Mode, Extreme Difficulty sowie Bugfixes und Balance-Tweaks.