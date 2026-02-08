Stronghold Crusader: Definitive Edition bekommt ein umfangreiches Winter-Update. Firefly Studios erweitert die Neuauflage unter anderem um Steam-Workshop-Support, neue Tools für eigene Inhalte, zusätzliche Karten sowie eine neue Koop-Kampagne in Trail-Form.

Die Definitive Edition war bereits nach Release auf Steam erfolgreich und erreichte dort eine „Very Positive“-Bewertung. Mit dem Winter-Update liefert Firefly nun weitere Inhalte und Funktionen nach.

Steam Workshop Support und neuer Editor für Burgen und CPU-Lords

Das zentrale Feature des Updates ist die Unterstützung des Steam Workshops. Passend dazu wird ein neues Tool eingeführt: der Castle and CPU Lord Editor.

Mit diesem Editor können Spieler eigene Burgen erstellen, die später belagert werden. Zusätzlich lassen sich CPU-Lords gestalten, gegen die Spieler im Skirmish antreten können.

Trail-Tool: Eigene Skirmish-Missionen erstellen und Kampagnen anpassen

Neben dem Workshop-Feature ergänzt Firefly ein weiteres Tool für sogenannte Trails. Trails sind Ketten aus Skirmish-Missionen, die neben den regulären Kampagnen existieren.

Spieler können damit komplett neue Trails erstellen. Außerdem ist es möglich, bestehende Trails zu bearbeiten und etwa Lords und Burgen in einzelnen Missionen anzupassen.

Zehn neue Maps für Skirmish und freie Bau-Szenarien

Für Spieler, die lieber neue Inhalte spielen als selbst zu erstellen, bringt das Winter-Update zehn zusätzliche Maps.

Genannt werden unter anderem:

eine Karte, die durch Wasserkanäle in vier Bereiche geteilt ist

eine Küstenkarte im Free-Build-Stil, bei der Spieler zwischen flachem Gelände und Klippen bauen können

Neue Koop-Kampagne: 10-Missionen-Trail gegen die Caravan of the Camels

Ein weiteres Highlight ist ein neuer Koop-Trail mit zehn Missionen. In dieser Kampagne treten zwei Spieler gemeinsam gegen die Caravan of the Camels an.

Die Koop-Inhalte sind als Trail umgesetzt und ergänzen damit die vorhandenen Kampagnen um ein neues, kooperatives Format.

Weitere Features: Spectator Mode, Extreme Difficulty und Anpassungen

Zusätzlich erweitert das Update die Spieloptionen mit weiteren Funktionen. Genannt werden:

Spectator Mode

ein neuer Schwierigkeitsgrad „Extreme“ für Trails

CPU-Castle-Editing in Multiplayer und Skirmish

Bugfixes, Balance-Änderungen und Szenario-Anpassungen

