Ubisoft hat mit der aufstrebenden, ortsbezogenen VR-Szene experimentiert, in der Spieler eine spezielle Site besuchen, um VR-fokussierte Erlebnisse zu erleben. 2018 veröffentlichten sie Escape the Lost Pyramid, ein Abenteuer im Stil eines Escape Rooms im Assassins Creed-Setting des alten Ägypten. Nun bietet Beyond Medusa’s Gate eine neue Herausforderung in einer Assassin’s Creed Version des antiken Griechenlands.

Im Spiel kooperieren zwei bis vier Spieler, um komplexe Rätsel zu lösen, Gegenstände zu besteigen, Pfeile abzuschießen und eine Vielzahl anderer Aufgaben zu erledigen, um aus einem VR-Raum im Raummaßstab zu entkommen. Beyond Medusa’s Gate ist ab sofort an mehr als 100 Standorten in Europa, darunter Deutschland, Österreich und Schweiz, sowie in den USA verfügbar.

Lobby Screen, Quelle: Ubisoft

Mehr als der Teaser ist leider noch nicht bekannt, aber wir sind gespannt auf die Umsetzung.