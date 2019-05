Der Publisher Good Shepherd Entertainment und der Entwickler Bithell Games haben in Zusammenarbeit mit Lionsgate John Wick Hex angekündigt, ein „rasantes, actionorientiertes Strategiespiel“, das auf dem John Wick-Film-Franchise für Konsolen, PC und Mac basiert. Die PC- und Mac-Versionen werden beim Start exklusiv über den Epic Games Store veröffentlicht.

Good Shepherd erklärt ihr Spiel wie folgt:

„John Wick Hex ist ein rasantes, actionorientiertes Strategiespiel, bei dem Sie denken und handeln wie John Wick, der professionelle Killer von Lionsgates hochgelobter Filmreihe, der am 17. Mai 2019 mit John Wick: Chapter 3 in die Kinos zurückkehrt. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung für Konsolen und wird zum Start ausschließlich über den Epic Games Store für Windows PC und Mac verfügbar sein.

John Wick Hex wurde in enger Zusammenarbeit mit den Kreativ- und Stuntteams der Filme entwickelt und ist eine Art kampfchoreografiertes Schachspiel, das als Videospiel zum Leben erweckt wurde. Es greift den für die Serie typischen Gun-Fu-Stil auf und erweitert gleichzeitig das Story-Universum. Die Spieler müssen jede Aktion und jeden Angriff unter Berücksichtigung ihrer unmittelbaren Kosten und Konsequenzen auswählen. Jeder Schritt in John Wick Hex fühlt sich wie eine Szene aus dem Film an, und jeder Kampf trägt zu Ihrem Fortschritt bei und erfordert präzises strategisches Denken.

Quelle: Good Shepherd

Führen Sie im Hauptstory-Modus (der eine für das Spiel erstellte Originalstory enthält) die Missionen erfolgreich aus, um neue Waffen, Anzugsoptionen und Orte freizuschalten. Jede Waffe ändert die Taktik und die Spielweise. Munition ist endlich und wird realistisch simuliert. Nehmen Sie sich also Zeit für das Nachladen und nutzen Sie die Waffen, die Sie bei dem Einsatz sammeln.

John Wick Hex ergänzt den Stil der Filme durch ein einzigartiges Grafik-Noir-Art-Design und zeigt die erstklassigen Sprachtalente von Ian McShane und Lance Reddick in seiner herausragenden Besetzung. Andere Besetzungen werden später bekannt gegeben.“