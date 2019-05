Please enable JavaScript



Die Fans von H. P. Lovecraft und düsteren Abenteuerspielen fiebern der Veröffentlichung von Bigben und Frogwares neuem Spiel The Sinking City entgegen, das am 28. Juni für PC und Konsolen erscheinen soll. Langsam werden mehr und mehr Details bekannt und mit dem neuesten Gameplay Trailer, in dem die Erkundung der Stadt Oakmont gezeigt wird. Der Trailer trägt den Titel „Rotten Reality“ offenbar zurecht, da darin spannende und interessante Dinge gezeigt werden, die nicht besonders angenehm sind. Das gilt vor allem für die Halluzinationen des Protagonisten Charles W. Reed.

Frogware schreibt dazu: „Die Spieler können im Video die düstere Atmosphäre Oakmonts und den Wahnsinn erleben, der von dieser Stadt Besitz ergriffen hat. Der Privatdetektiv Charles Reed, in dessen Rolle die Spieler schlüpfen, glaubt den Grund für seine verstörenden Halluzinationen in dieser dem Untergang geweihten Stadt zu finden und ist entschlossen, ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Umgeben von Monstern und unerklärlichen Ereignissen beginnt er in seiner Verzweiflung allerdings zu hoffen, dass es sich bei alldem nur um seine eigenen Wahnvorstellungen handelt.“