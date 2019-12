Bandai Namco hat heute ein erneutes Video zum kommenden Action Rollenspiel Dragon Ball Z Kakarot veröffentlicht. Im Trailer können wir einen ersten Blick auf Future Trunks werfen.

So wie es scheint, wird Trunks als spielbarer Charakter mit dabei sein. Anders als etwa Kuririn, Yamcha, Tenshinhan und Chaozu als so genannte Support-Charaktere. So wie Goku, Gohan, Vegeta oder Piccolo nimmt er einen wichtigen Platz in der Story ein und wird somit auch spielbar sein.

In Dragon Ball Z: Kakarot wird die Z-Story einschließlich Buu-Saga spielbar sein. Durch Nebenquests lässt sich die Spielwelt weiter erkunden – und auch einige Fragen zur Dragon Ball Welt werden erstmals beantwortet.

Epische Schlachten, ikonische Story-Momente, RPG-Mechanik, Erkundung – Dragon Ball Z: Kakarot wird die umfangreichste Nacherzählung der Dragon Ball Z-Story sein!

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar 2020 für PC, PS4 und XBox One.