CHA-LA HEAD-CHA-LA!

Eingefleischten Dragon Ball- und Anime Fans werden dieses Lied wohl mit der Muttermilch aufgesogen haben, denn immerhin war Dragon Ball Z für viele Fans der Einstieg ins Anime.

Bandai Namco erinnert uns mit diesem Trailer nochmal an das ikonische Lied, das die Serie seit 1989 jehrelang definiert und geprägt hat. Und natürlich ist es auch der Haupttrack von Dragon Ball Z: Kakarot im nächsten Jahr. Es wird am 17. Januar veröffentlicht und umfasst Gokus gesamtes Leben in der Saga als größten Krieger und schlechtesten Vater der Welt für PC, Xbox One und PlayStation 4.