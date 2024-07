Die Fans von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl müssen sich erneut in Geduld üben. Das heiß erwartete Spiel wird erst am 20. November 2024 erscheinen, wie die Entwickler heute bekannt gaben. Diese zusätzliche Zeit ist notwendig, um letzte „unerwartete Anomalien“, sprich Bugs, zu beheben. Das Entwicklerteam bedankt sich bei den Spielern für ihre Geduld und Unterstützung, die in dieser kritischen Phase des Entwicklungsprozesses von großer Bedeutung ist.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Yevhen Grygorovych, Game Director bei GSC Game World, betonte, dass die zusätzlichen zwei Monate entscheidend sind, um das Spiel weiter zu optimieren. Das Team teilt die Aufregung der Fans und ist bestrebt, ein fehlerfreies und packendes Spielerlebnis zu bieten. Die Entwickler wollen sicherstellen, dass das Spiel den hohen Erwartungen gerecht wird und ein unvergessliches Erlebnis bietet.

Ein tiefer Einblick in die Entwicklung: Developer Deep Dive

Kurz vor der Veröffentlichung plant das Team von S.T.A.L.K.E.R. 2, ein umfangreiches Update zu präsentieren. Der Developer Deep Dive, der am 12. August 2024 in Zusammenarbeit mit Xbox Premiere haben wird, bietet den Fans einen tiefen Einblick in die Welt des Spiels. Dabei werden bisher unveröffentlichte Inhalte und Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklung gezeigt.

Der Deep Dive wird Interviews mit den Entwicklern, detaillierte Einblicke in verschiedene Spielmechaniken und neue Gameplay-Szenen umfassen. Zudem wird eine vollständige Video-Komplettlösung einer der Story-Quests präsentiert. Diese Vorschau soll den Spielern einen umfassenden Eindruck von der Atmosphäre und den Mechaniken des Spiels vermitteln. Die Entwickler möchten so die Vorfreude auf die Veröffentlichung weiter anheizen und den Fans einen Vorgeschmack auf das geben, was sie erwartet.