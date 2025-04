Stell dir vor, Payday würde auf Cyberpunk 2077 treffen – genau das verspricht Den of Wolves! Die kreativen Köpfe hinter den ersten beiden Payday-Spielen kehren mit einem neuen Projekt zurück und setzen noch einen drauf: High-Tech-Überfälle, dystopische Mega-Cities und riskante Dives in neuronale Netzwerke. Aber reicht das, um die Konkurrenz zu übertrumpfen?

Was das Spiel ausmacht, warum es so lange auf sich warten lässt und ob es das nächste große Koop-Highlight werden könnte – all das erfährst du hier!

Story & Setting: Willkommen in Midway City

Den of Wolves entführt dich in das Jahr 2035, in die Megametropole Midway City – eine Stadt voller Konzernintrigen, Cyber-Überwachung und tödlicher Heists. Nach verheerenden KI-Cyberangriffen wurde Midway City als Hochsicherheitszone gegründet, doch hinter der glänzenden Fassade brodelt eine düstere Unterwelt. Hier schlüpfst du in die Rolle eines Elitekriminellen, der sich mit seinem Team durch High-Tech-Überfälle, Industriespionage und gewagte Dives in neuronale Netzwerke kämpft.

Der Clou? Die klassischen Heists, die du aus Payday kennst, werden mit futuristischen Gameplay-Elementen kombiniert. Statt nur Tresore zu knacken, musst du in Netzwerke eindringen, wertvolle Daten extrahieren und auf der Flucht vor den Sicherheitskräften strategisch vorgehen. Eine neue Dimension des Koop-Gameplays erwartet dich!

Gameplay & Features: Mehr als nur ein weiterer Heist-Shooter

Spielerisch setzt Den of Wolves auf eine Mischung aus taktischem Teamplay, intensiven Feuergefechten und innovativen Hacking-Mechaniken. Bevor du einen Coup startest, musst du ihn akribisch planen: Welche Ausrüstung benötigst du? Greifst du direkt an oder schleichst du dich ins Ziel? Welche Infos fehlen dir noch? Das Spiel erweitert die bekannte Heist-Formel um Vorbereitungsmissionen, bei denen du Ausrüstung beschaffen oder Sicherheitsvorkehrungen sabotieren kannst.

Ein weiteres Highlight: Die sogenannten „Dives“. Dabei tauchst du in ein neuronales Netzwerk ein und musst unter Zeitdruck Hindernisse überwinden – eine Mischung aus Jump’n’Run und Rätselmechanik. Doch Vorsicht: Ein falscher Zug, und dein Team sitzt in der Falle. Die Action fühlt sich bereits jetzt wuchtig an, vor allem das Waffen-Handling überzeugt mit sattem Sound und realistischem Rückstoß.

Entwicklung & Erwartungen: Wird es der neue Koop-Hit?

Hinter dem Spiel steckt 10 Chambers, das Studio, das bereits mit GTFO für Aufsehen sorgte. Gegründet von den kreativen Köpfen hinter Payday 1 & 2, kehren sie mit Den of Wolves zu ihren Wurzeln zurück. Fans sind gespannt – doch die Geduld wird auf die Probe gestellt. Denn ein Release-Termin ist bisher nicht bekannt. Laut den Entwicklern soll das Spiel erst erscheinen, wenn es wirklich fertig ist. Ob es Payday 2 vom Thron stoßen kann? Das bleibt abzuwarten.

Bisher ist bestätigt, dass Den of Wolves für den PC erscheinen wird. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass auch Konsolenversionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S folgen könnten. Offizielle Bestätigungen stehen noch aus, aber angesichts des Erfolgs von Payday auf Konsolen wäre es keine Überraschung.

Den of Wolves verspricht ein frischer Ansatz im Heist-Genre zu werden. Doch reicht das aus, um sich gegen den zwölf Jahre alten Koop-König Payday 2 zu behaupten? Weitere Infos zum Game gibt’s auf der offiziellen Website.