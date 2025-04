Virtual Reality revolutioniert das Strategie-Genre – und mit Sid Meier’s Civilization VII – VR betritt eine der erfolgreichsten Spielereihen die immersive Welt von VR und Mixed Reality. Das neueste Kapitel erscheint exklusiv für Meta Quest 3 und 3S und verspricht eine noch nie dagewesene Spielerfahrung. Spieler:innen können ihre Zivilisation aus völlig neuen Perspektiven erleben, mit visionären Weltführern verhandeln und ihr Imperium hautnah aufbauen. Die Veröffentlichung ist für den 10. April geplant, und die Vorbestellung hat bereits begonnen.

Ein neues Level strategischer Kontrolle

Mit Sid Meier’s Civilization VII – VR erhält das bekannte Gameplay eine revolutionäre Erweiterung. Entwickelt von PlaySide Studios in Zusammenarbeit mit Firaxis Games, wurde das Spiel speziell für VR und Mixed Reality optimiert. Dank eines innovativen Interface-Designs können Spieler:innen nahtlos zwischen der strategischen Vogelperspektive und der direkten Interaktion mit einzelnen Gebäuden oder Einheiten wechseln.

Durch die neuen Mixed-Reality-Funktionen sollte das Spielfeld in die echte Umgebung integrieren. Die virtuelle Kriegstafel kann man direkt ins Wohnzimmer projizieren, sodass sich Spielzüge in realistischer Größe planen lassen. Dieser immersive Ansatz ermöglicht eine noch tiefere Verbindung zur Spielwelt und sorgt für ein einzigartiges Civilization-Erlebnis.

Ein besonderes Highlight ist die Diplomatie-Funktion: Weltführererscheinen in einer interaktiven Kammer, in der man Verhandlungen in Echtzeit führen kann. Sei es die Schmiedung von Allianzen oder eine drohende Kriegserklärung. Jede Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen und wird durch die VR-Technologie intensiver denn je erlebt.

Multiplayer, historische Siege und neue Herausforderungen

Neben dem Einzelspielermodus bietet Civilization VII – VR eine Mehrspieler-Option, in der bis zu vier Spieler:innen ihre Imperien aufbauen und um die Vorherrschaft kämpfen können. Wer sich lieber an seinen vergangenen Erfolgen erfreut, kann in den Archiven vergangene Eroberungen als interaktive Dioramen betrachten und legendäre Momente erneut durchleben.

Die USK-Freigabe liegt bei 12 Jahren, und der Titel wird zum Preis von 59,99 € im Meta Horizon Store erhältlich sein.