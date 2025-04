Nicht nur brandneue Spiele wie Mario Kart World oder der düstere Action-Hit The Duskbloods sorgen auf der Switch 2 für Gesprächsstoff. Auch einige vertraute Titel kehren zurück – in modernisierter Form, mit frischem Look und cleveren Extras. Nintendo nennt diese Neuauflagen schlicht Switch 2 Edition, doch ihr Inhalt ist alles andere als schlicht.

Den Auftakt macht unter anderem Super Mario Party Jamboree, das nicht nur mit besserer Grafik glänzt, sondern auch neue Steuerungskonzepte ausprobiert. So wird der Joy Con kurzerhand zur Maus, was in Minispielen für überraschende Genauigkeit sorgt. Dazu kommen Sprachbefehle, fein abgestimmte Vibrationen und ein Kamerasystem, das Bewegungen erkennt und ins Spiel überträgt.

Besonders auffällig ist der sogenannte Bowser-Bereich, bei dem echte Aktivität gefragt ist: Spieler balancieren, schlagen auf virtuelle Boxen oder liefern sich Wettrennen, die direkt in der Mixed Reality stattfinden. Ergänzt wird das Ganze durch Jamboree TV – eine Art Show-Modus, der kompetitive Elemente auf dem heimischen Bildschirm inszeniert. Die Veröffentlichung ist für den 24. Juli geplant.

Zelda und Co. in Bestform – diese Klassiker profitieren auf der Switch 2

Neben Partyspielen macht auch The Legend of Zelda eine gute Figur in der neuen Konsolengeneration. Sowohl Breath of the Wild als auch Tears of the Kingdom wurden technisch aufpoliert: flüssigeres Gameplay, HDR, höhere Auflösung – ein Genuss für die Augen. Doch es gibt noch mehr.

Mit Zelda Notes wurde ein Feature eingeführt, das vor allem Erkundungsfreunde begeistern dürfte. Über die Nintendo-App lassen sich Fundorte, Routen und Geheimnisse festhalten – samt automatischer Synchronisation mit dem Spiel. Fast wie ein digitales Abenteuerjournal, das eure persönliche Reise durch Hyrule dokumentiert.

Diese Erweiterung macht aus den altbekannten Titeln ein neues Erlebnis – zum Teilen, Planen und Wiederentdecken. Und sie zeigt, wie viel Potenzial in Neuauflagen steckt, wenn man sich etwas traut. Die Switch 2 setzt dabei auf Technik, Kreativität und ein bisschen Nostalgie.