Endlich offiziell: Der Release-Termin steht fest Nach monatelangen Spekulationen hat Nintendo den Schleier gelüftet: Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. Fans weltweit fiebern dem Launch entgegen, denn das neue Modell bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich – sowohl technisch als auch spielerisch.

So viel kostet das neue Modell

Die neue Konsole wird für 469,99 Euro erhältlich sein. Wer gleich zum Start in ein Bundle investieren möchte, kann sich für 509,99 Euro die Switch 2 inklusive dem neuen Fun-Racer „Mario Kart World“ sichern. Damit nähert sich Nintendo preislich erstmals deutlich der Konkurrenz von Sony und Microsoft an.

Vorbestellung startet bald – aber beeilung ist angesagt

Ab dem 8. April lässt sich die Switch 2 offiziell über den Nintendo-Onlineshop vorbestellen. Erste Händler haben bereits Wartelisten eingerichtet. Obwohl Nintendo zum Launch eine gute Verfügbarkeit verspricht, rechnen viele mit einem schnellen Ausverkauf – besonders bei den Bundles mit dem neuen Mario-Kart-Titel.

Mehr Power, mehr Speicher, mehr Komfort

Ein Blick auf Design, Display und Dock

Neues Display, mehr Auflösung im Handheld-Modus

Der Bildschirm der Switch 2 wächst auf 7,9 Zoll und liefert endlich native 1080p im Handheld-Modus – inklusive HDR-Unterstützung. OLED bleibt zwar aus, dennoch wirkt das LCD-Panel deutlich brillanter als beim Vorgänger.

Endlich mehr Speicherplatz

Mit 256 GB internem Speicher verdoppelt Nintendo die Kapazität der alten Switch. Gleichzeitig verbessert sich das Datenhandling: Ladezeiten sinken, große Titel finden mehr Platz – ganz ohne sofortige Speichererweiterung.

4K-Unterstützung im TV-Modus

Im Dock-Modus liefert die Switch 2 je nach Spiel WQHD oder sogar 4K-Auflösung. Möglich macht das ein cleverer Kühlmechanismus: Ein integrierter Lüfter im Dock sorgt dafür, dass die gesteigerte Leistung nicht zu Hitzeproblemen führt.

Flexibler spielen mit neuen Leistungsmodi

Spieler können zwischen einem Leistungs- und Qualitätsmodus wählen – je nachdem, ob sie maximale FPS oder bessere Grafik bevorzugen. Dieses Feature erinnert stark an die Optionen bei PS5 und Xbox Series X.

Die neue Joy-Con-Generation bringt smarte Features

Präzisere Steuerung, GameChat, Maus-Modus

Joy-Con 2: Nicht nur optisch anders

Die neuen Joy-Con 2 bieten ein überarbeitetes Design und spannende Extras: ein integrierter Maus-Modus erlaubt präzisere Steuerung, etwa bei Strategiespielen oder Shootern. Besonders praktisch für unterwegs und kreative Spielideen.

Sprach- und Videochat direkt über die Konsole

Ein neuer C-Button erlaubt den direkten Zugang zum GameChat: Spieler können beim Zocken Videoanrufe starten, ihren Bildschirm teilen oder sich mit Freunden live austauschen. Die dafür nötige Kamera gibt’s als separates Zubehör – ebenfalls zum Launch.

Kompatibilität: Alt trifft neu – mit Einschränkungen

Alte Controller lassen sich weiterhin nutzen – allerdings nur im TV-Modus. Die bisherigen Joy-Cons passen mechanisch nicht mehr an die neue Konsole. Auch bei den Speicherkarten gibt’s Änderungen: Nur schnelle MicroSD-Express-Karten sind künftig kompatibel.

Ein starkes Spiele-Line-up zum Launch

Mario Kart World: Rennen in offener Welt

Mit „Mario Kart World“ bringt Nintendo einen Launch-Titel, der Maßstäbe setzen könnte. In einer offenen Welt – inspiriert von Forza Horizon – rasen Spieler durch verschiedene Regionen, absolvieren Turniere oder erkunden im Koop die Umgebung. Ein innovativer Mix aus Rennspiel und Sandbox-Erlebnis.

Donkey Kong im Abrissmodus

In „Donkey Kong Bananza“ erleben Spieler den Affenhelden völlig neu. Denn statt klassischem Jump’n’Run geht’s hier um gezielte Zerstörung. Gebäude, Umgebungen und Objekte lassen sich in Echtzeit zerlegen – eine völlig neue Art der Interaktion.

Multiplayer mit Maus: Drag & Drive

Der Online-Titel „Drag & Drive“ kombiniert Fahrzeugsteuerung mit präziser Mausbewegung via Joy-Con. Ziel: durch trickreiche Parcours navigieren und gegnerische Fahrzeuge ausbremsen. Ideal für kurze Online-Duelle.

Zelda-Fans aufgepasst: Neue Hyrule-Schlachten

Mit „Hyrule Warriors – Chronik der Versiegelung“ erscheint ein neues Action-Spiel, das die Vorgeschichte zu „Tears of the Kingdom“ erzählt. Dieses Mal könnten die Ereignisse sogar kanonisch sein. Massenschlachten, bekannte Figuren und eine düstere Atmosphäre inklusive.

Der geheime Star: Ein Soulslike nur für Nintendo?

„The Duskbloods“ erinnert stark an Bloodborne

From Software bringt exklusiven Titel auf Switch 2

Ein echter Überraschungstitel ist „The Duskbloods“ – ein düsteres Multiplayer-Actionspiel, das stark an Bloodborne erinnert. Entwickelt von From Software und exklusiv für die Switch 2, könnte hier ein Kult-Hit entstehen. Erste Screenshots zeigen viktorianische Städte, schnelle Kämpfe und mysteriöse Kreaturen.