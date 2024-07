Am Wochenende hat Ubisoft erste Informationen zur zweiten Saison von Skull & Bones enthüllt. Diese nennt sich „Chorus of Havoc“ und bringt euch auf Tuchfühlung mit den exzentrischen Hubac-Zwillingen und einem kolossalen Megalodon.

Die Segel für die zweite Saison von Skull & Bones sind gehisst. In der Story von „Chorus of Havoc“ trefft ihr auf die exzentrischen Hubac-Zwillinge Armand und Bertrand. Diese sind von der Compagnie Royale entsandt, um die Kontrolle über den indischen Ozean zu übernehmen. Wer sich gegen die Zwillinge und ihre Chor-Flotte behauptet, kann sich exklusive Belohnungen, wie Cosmetics für Crew und Schiff, sichern.

Wer von der Kampagne noch nicht genug hat, kann sich auf den neuen Kaperbrief mit über 90 Belohnungen freuen. Zu diesen zähle Baupläne für Bojenkästen und mächtige Waffen wie der Höllische Schlund.

Events in Skull & Bones

Darüber hinaus finden während der Saison auch eine Reihe von Events in Skull & Bones statt. Den Anfang macht hat die bis heute anhaltende Summer Fiesta gemacht. In diesem Community-Event kämpfen Spielende gemeinsam gegen die Eis-Händler und erhalten zur Belohnung erfrischende Cocktails und schicke Kapitän-Accessoires.

Vom 23. Juli bis zum 5. August findet das Event Blighted Bastion statt. Hier verbündet sich der Plague King mit den Hubac-Zwillingen und setzt euch in spannenden Seegefechten zu. Wer das Bündnis zerschlägt, kann saisonale Belohnungen erbeuten. Um eure Kaperfahrten noch unberechenbarer zu machen, fügt Ubisoft bei Skull & Bones auch ein neues Wettersystem hinzu.

Zu guter Letzt könnt ihr vom 23. Juli bis zum 21. August auf eine besondere Kopfgeldjagd gehen. In Silent Death Bounty findet ihr euch nämlich in erbarmungslosen Kämpfen mit einigen schaurigen Seeungeheuern wieder. Wenn ihr sie bezwingt, erhaltet ihr ebenfalls saisonale Belohnungen.

Mit der neuen Skull & Bones-Saison möchte Ubisoft auch die Spielqualität verbessern. So werden mit Beginn der neuen Saison unter anderem Schnellreisen zu allen Events, ein Vorschlagsystem zu Beginn einer jeden Session und ein neues Event-Tab in eurem Logbuch. Auch die Dhow hat einen neuen Perk erhalten und ist nun in der Lage, sich unbemerkt an großen Schiffen vorbei zu manövrieren.

Um eure Kaperfahrten noch unberechenbarer zu machen, führt Ubisoft außerdem ein dynamischeres Wettersystem ein. Hier könnt ihr euch die vollständige Liste der Patchnotes ansehen.

Ubisoft scheint mit die turbulente Vergangenheit von Skull & Bones wirklich hinter sich lassen und stattdessen mit neuen Inhalten überzeugen zu wollen. Ob diese Rechnung am Ende aufgeht, wird die Zukunft zeigen.

