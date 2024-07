Der Sommer hat begonnen und mit ihm werden auch die Themen heißer! Welche Nachrichten euch während des letzten Monats besonders interessiert haben, verraten die Gamers Top Artikel des Monats Juni 2024!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

God of War Ragnarok: PC-Version hat ein Release-Datum

Veröffentlicht am 3. Juni

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: PlayStation

„God of War Ragnarok“ erscheint am 19. September 2024 für den PC. Diese Version bietet Unterstützung für unbegrenzte Bildraten, echte 4K-Auflösung und Ultra-Wide-Bildschirme. Mit Nvidia DLSS, AMD FSR und Intel XeSS wird die Grafikqualität optimiert. Die Entwicklung erfolgte in Zusammenarbeit mit Jetpack Interactive. Spieler können anpassbare Tastenbelegungen nutzen und den DualSense-Controller verwenden. Die Valhalla-Erweiterung ist inklusive, wodurch zusätzliche Inhalte sofort verfügbar sind. Im folgenden Artikel könnt ihr mehr erfahren.

Homelander tritt Mortal Kombat 1 bei

Veröffentlicht am 5. Juni

Homelander aus „The Boys“ wird als spielbarer Charakter in Mortal Kombat 1 eingeführt. Ein 40-sekündiger Trailer zeigt seine brutale Natur, was Fans begeistert. Trotz der Abwesenheit von Anthony Starrs Stimme ist die Darstellung von Homelander beeindruckend. Das Crossover wird zeitgleich mit der Premiere der vierten Staffel von „The Boys“ am 13. Juni 2024 erwartet. Spieler freuen sich auf die neuen Kämpfe und Homelander in Aktion. Im entsprechenden Artikel könnt ihr mehr herausfinden.

Quidditch Champions: Release-Datum und Details

Veröffentlicht am 8. Juni

Harry Potter: Quidditch Champions, entwickelt von Unbroken Studios und veröffentlicht von Warner Bros. Games, hat endlich ein offizielles Erscheinungsdatum. Das Spiel wird am 3. September 2024 für 29,99 Euro auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC erhältlich sein. PlayStation-Plus-Essential-Abonnenten können es im gesamten September ohne zusätzliche Kosten spielen. Fans können sich auf intensive Quidditch-Matches in ikonischen Arenen freuen, in denen sie als Schläger, Jäger, Hüter oder Sucher antreten und gegen Charaktere wie Harry Potter und Hermine Granger spielen können. Noch mehr Infos gibt es im entsprechenden Artikel.

Assassin’s Creed Shadows: Neues Gameplay enthüllt

Veröffentlicht am 11. Juni

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Ubisoft

Ubisoft hat während der Ubisoft Forward Konferenz neues Gameplay-Material zu „Assassin’s Creed Shadows“ vorgestellt. Das Spiel, das am 15. November erscheint, spielt im Japan des 16. Jahrhunderts und zeigt die Abenteuer von Naoe, einer Shinobi, und Yasuke, einem Samurai. Die Spieler können zwischen den Charakteren wechseln und deren einzigartige Fähigkeiten nutzen. Eine neue Erkundungsfunktion, das „Spionagenetzwerk“, erweitert die Spieltiefe. Vorbesteller erhalten eine Bonus-Quest. Hier könnt ihr euch das Gameplay ansehen.

Starfield-Update sorgt für Spielerunmut

Veröffentlicht am 14. Juni

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bethesda

Ein neues Update für „Starfield“ hat Spieler empört. Bethesda führte den Creation Club ein, bekannt aus „Fallout 4“ und „Skyrim“, wodurch Spieler kostenpflichtige Inhalte erwerben können. Besonders die 9,99 Euro teure Quest-Reihe für die Trackers Alliance stieß auf Kritik. Spieler fühlen sich gezwungen, für Inhalte zu zahlen, die Teil des Basisspiels sein sollten. Die Community reagierte heftig auf diese Monetarisierungsstrategie, und die Zukunft der Praxis bleibt ungewiss. Weitere Details gibt es hier.

Neue Mario-Titel bei Nintendo Direct enthüllt

Veröffentlicht am 22. Juni

Während der Nintendo Direct-Präsentation wurden zwei neue Mario-Spiele vorgestellt. „Mario & Luigi: Brothership“ erscheint am 7. November und bietet ein neues Abenteuer auf der Insel Kapitarbora. „Super Mario Party Jamboree“, das am 17. Oktober veröffentlicht wird, enthält über 110 Minispiele und sieben Spielbretter. Weitere Ankündigungen umfassen „DRAGON QUEST III HD-2D Remake“, „LEGO Horizon Adventures“, „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“ und „Metroid Prime 4: Beyond“.

Ist der Elden Ring DLC zu unfair?

Veröffentlicht am 25. Juni

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der Elden Ring DLC „Shadow of the Erdtree“ steht wegen seines extrem hohen Schwierigkeitsgrades in der Kritik. Spieler beklagen sich über frustrierende Bosskämpfe und unausgeglichene Spielmechaniken, insbesondere die Scadubaum-Fragmente, die das traditionelle Levelsystem verdrängen. Zudem leiden viele unter technischen Problemen wie FPS-Einbrüchen und langen Ladezeiten. Diese Mängel führen zu gemischten Bewertungen, wobei die Unzufriedenheit regional variiert. Fans hoffen auf zukünftige Anpassungen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Weitere Details gibt es hier.

Landwirtschafts-Simulator 25: Neue Features und Realismus

Veröffentlicht am 26. Juni

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: GIANTS Software

Der Landwirtschafts-Simulator 25, entwickelt von GIANTS Software, erscheint am 12. November und bringt viele Neuerungen. Spieler können in verschiedenen Landschaften wie ostasiatischen Reisfeldern und nordamerikanischen Ebenen Landwirtschaft betreiben. Neue Tiere wie Büffel und erweiterte Produktionsketten bieten zusätzliche Möglichkeiten. Mit über 400 Fahrzeugen und verbesserter Grafik durch die GIANTS Engine 10 wird das Spiel realistischer. Die Collector’s Edition enthält exklusive Extras wie ein USB-Zündschloss und spezielle Ingame-Items. Mehr erfahren könnt ihr hier.

Palworld bleibt ohne rechtliche Schritte

Veröffentlicht am 26. Juni

Palworld, entwickelt von Pocketpair, bleibt trotz starker visueller Ähnlichkeit zu Pokémon ohne rechtliche Schritte von Nintendo oder der Pokémon Company. Fans erwarteten Klagen, doch Takuro Mizobe, Schöpfer von Palworld, bestätigte, dass bisher keine Maßnahmen ergriffen wurden. Dieses Schweigen ermöglicht es Pocketpair, ihre Vision ohne Einschränkungen umzusetzen und neue Inhalte zu entwickeln. Palworld befindet sich im Early Access und plant bedeutende Updates, die das Spielerlebnis weiter verbessern sollen. Weitere Informationen dazu findet ihr im entsprechenden Artikel.

Elden Ring: Filmadaption in Aussicht

Veröffentlicht am 28. Juni

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

FromSoftware erwägt eine Filmadaption des erfolgreichen Spiels „Elden Ring“. Hidetaka Miyazaki, Präsident von FromSoftware, zeigte Interesse an einer Zusammenarbeit mit starken Filmstudios wie Amazon oder Netflix, um die komplexe Welt und Geschichte des Spiels auf die Leinwand zu bringen. Die Herausforderung besteht darin, die dichte Erzählweise und die visuelle Pracht des Spiels authentisch zu übertragen. Ein Film oder sogar eine Serie könnte die faszinierende Welt der Zwischenlande einem breiteren Publikum zugänglich machen. Mehr könnt ihr im folgenden Artikel erfahren.

Das waren unsere Gamers Top Artikel des Monats Juni 2024. Noch mehr Top Artikel findet ihr in der folgenden Übersicht.