Der Landwirtschafts-Simulator 25 steht in den Startlöchern und bringt frischen Wind in die Welt der virtuellen Landwirtschaft. Mit einer Fülle neuer Gameplay-Features, Technikverbesserungen und Erweiterungen wird dieses Spiel die Herzen der Fans höherschlagen lassen. Entwickelt und veröffentlicht von GIANTS Software, erscheint das Spiel am 12. November für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Neue Horizonte: Von Reisfeldern bis zu Büffelställen

Der Landwirtschafts-Simulator 25 entführt die Spieler in eine Vielzahl unterschiedlicher Landschaften. Ob in den ostasiatischen Reisfeldern, den weiten Ebenen Nordamerikas oder den grünen Feldern Mitteleuropas – die Vielfalt der Umgebungen ist beeindruckend. Die Spieler können nun Reissorten und Spinat anbauen sowie eine Auswahl von über 20 verschiedenen Feldfrüchten kultivieren.

Neue Tiere wie Büffel bereichern die Tierhaltung, und die erweiterten Produktionsketten und Bauprojekte bieten zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Ob alleine oder im kooperativen Mehrspielermodus – die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Diese Neuerungen sorgen nicht nur für mehr Abwechslung, sondern auch für ein tieferes Eintauchen in die Welt der Landwirtschaft.

Technologische Meisterleistung: Verbesserte Maschinen und atemberaubende Visuals

Maschinenliebhaber werden begeistert sein von den über 400 authentischen Fahrzeugen und Geräten, die von mehr als 150 internationalen Top-Marken wie Case IH, CLAAS, Fendt und John Deere stammen. Die Einführung neuer Spezialmaschinen für die asiatische Landwirtschaft erweitert den Fuhrpark und bietet noch mehr technische Vielfalt.

Dank der neuesten GIANTS Engine 10 profitieren die Spieler von verbesserter Grafik und Physik. Neblige Landschaften, dynamische Wettereffekte, realistische Schatten und Bodenverformungen verstärken die Immersion und lassen die virtuelle Landwirtschaft noch realistischer wirken. Diese technischen Verbesserungen machen den Landwirtschafts-Simulator 25 zu einem visuell beeindruckenden Erlebnis.

Mega-Farmen und noch mehr: Die Zukunft der virtuellen Landwirtschaft

Christian Ammann, CEO von GIANTS Software, betont die Leidenschaft, die viele Menschen für die Landwirtschaft empfinden, sowohl im realen als auch im virtuellen Leben. Der Landwirtschafts-Simulator 25 erweitert das Spielerlebnis um neue Gameplay-Ebenen und bietet eine tiefere Immersion. Diese Weiterentwicklung macht das Spiel sowohl für erfahrene Landwirte als auch für Neueinsteiger attraktiv.

Für wahre Fans gibt es die Landwirtschafts-Simulator 25 Collector’s Edition, die exklusiv für den PC erhältlich ist. Diese Edition enthält ein USB-Zündschloss, mit dem die Motoren der Traktoren im Spiel gestartet werden können, eine 16-Bit-Version inspiriert vom Mega Drive, eine CD mit 15 Original-Soundtracks von Chris Hülsbeck, einen hochwertigen Schlüsselanhänger und weitere Inhalte. Auch die physischen Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S beinhalten zusätzliche Extras wie das MacDon Pack und den New Holland CR11 Gold Edition Mähdrescher.

Mit diesen vielfältigen Neuerungen und Erweiterungen wird der Landwirtschafts-Simulator 25 die Spieler in eine noch faszinierendere und realistischere Welt der Landwirtschaft entführen. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Homepage des Landwirtschafts-Simulators zu finden.