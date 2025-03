The Witcher 3: Wild Hunt fasziniert auch fast ein Jahrzehnt nach seinem Erscheinen mit seiner dichten Spielwelt und eindrucksvollen Kulissen. Die REDengine schafft es, trotz ihres Alters, das Fantasy-Abenteuer visuell beeindruckend darzustellen. Neben offiziellen Updates sind es vor allem Fan-Mods, die das Rollenspiel weiter verfeinern. Eine neue Mod sorgt nun für noch realistischere Schatteneffekte und hebt die Detailtreue auf ein neues Level.

Mit der Modifikation „Characters Hi-Res Shadows – Next Gen“, die kürzlich auf Nexus Mods veröffentlicht wurde, erhalten Nichtspielercharaktere nun eigene, hochaufgelöste Schatten. Das Basisspiel verzichtet in vielen Szenen auf diesen Effekt, was teils zu unnatürlichen Lichtverhältnissen führt. Durch die Mod werden feine Details wie Haarsträhnen, Kapuzen oder Helme nun realistisch von Lichtquellen beeinflusst und werfen weiche, dynamische Schatten.

Mehr Immersion ohne Leistungseinbußen

Ein besonderes Merkmal dieser Mod ist, dass sie ohne die rechenintensive Raytracing-Technologie auskommt. Anders als die zuvor erschienene „Ray Traced Characters“-Mod, die auf Strahlenverfolgung setzt, verbessert „Characters Hi-Res Shadows – Next Gen“ bestehende Beleuchtungseffekte und sorgt so für eine stimmige Optik, ohne die Performance zu belasten. Das bedeutet, dass auch Spieler mit weniger leistungsstarker Hardware in den Genuss der verbesserten Grafik kommen.

Erste Vergleichsbilder zeigen, wie subtil, aber wirkungsvoll diese Optimierung ist. Ein leicht geneigter Kopf sorgt nun für einen sanften Schattenwurf im Gesicht, und Kleidung reflektiert das Licht je nach Position der Spielfigur realistischer. Die Umgebung wirkt durch diese feinen Anpassungen noch atmosphärischer und dichter.

Die Mod ist nur 51 Kilobyte groß und lässt sich schnell und unkompliziert über Nexus Mods herunterladen. Voraussetzung ist ein Account auf der Plattform sowie eine installierte Version von The Witcher 3: Wild Hunt. Wer das Abenteuer des Hexers noch nicht erlebt hat, kann aktuell von einem Rabatt auf die Complete Edition profitieren – ein perfekter Anlass, um sich wieder in die Welt von Geralt von Riva zu stürzen und sie nun in noch schönerem Licht zu erleben.