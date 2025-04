Die gamescom 2025 wirft ihren Schatten voraus – und wer live dabei sein will, sollte schnell sein. Denn seit heute ist der offizielle Ticketverkauf gestartet. Vom 20. bis 24. August wird Köln wieder zum Mekka der weltweiten Gaming-Community – sowohl vor Ort als auch digital. Der Andrang auf die heiß begehrten Karten dürfte auch in diesem Jahr enorm sein, besonders für das Wochenende.

Der Ticket-Shop bietet in diesem Jahr nicht nur Standard-Eintrittskarten, sondern auch neue Pakete für besonders engagierte Fans. Egal ob Tages-, Abend- oder Familientickets – wer sich einen Platz sichern möchte, sollte sich frühzeitig umsehen. Der Verkauf läuft ausschließlich über den offiziellen gamescom-Shop. Auf Tickets aus inoffiziellen Quellen sollte man unbedingt verzichten.

Auch für Eltern gibt es gute Nachrichten: Das beliebte Familienticket bleibt erhalten und bietet ermäßigten Zugang für bis zu fünf Personen. Neu ist die ausgeweitete Kinderbetreuung – sogar für Kleinkinder bis drei Jahre. Damit können auch junge Eltern entspannt an der Messe teilnehmen. Für Jugendliche und Kids gibt’s zudem wieder jede Menge familienfreundliche Bereiche in der Entertainment Area.

Richtig exklusiv wird es mit der Wildcard, die erstmals wieder ausgewählten Privatbesuchern am Fachbesucher- und Medientag ab 13 Uhr Zugang zur Messe gewährt. Wer also vor dem großen Ansturm in die Hallen will, sollte sich dieses Kontingent nicht entgehen lassen.

Diese neue Option gab’s noch nie

Die spannendste Neuerung betrifft vor allem Fachbesuchende: Erstmals gibt es ein Kombi-Ticket für die gamescom und die Entwicklerkonferenz devcom. Damit erhalten Profis Zugriff auf beide Events – fünf Tage lang, vom 18. bis zum 22. August. Im Paket enthalten: Keynotes, Networking-Partys und Zugang zur Business Area, ergänzt durch digitalen Austausch auf der B2B-Plattform gamescom biz. Ein klarer Vorteil für alle, die ihr Netzwerk erweitern wollen.

Für Fachleute gilt: Wer sich ein Ticket sichern will, muss sich legitimieren – dieser Vorgang kann bis zu zwei Tage dauern. Wer also plant, dabei zu sein, sollte nicht zögern. Zumal das neue Kombi-Ticket nur in begrenzter Stückzahl angeboten wird. Die Möglichkeit, durchgängig auf Entwickler, Publisher und Medien zu treffen, macht es besonders attraktiv.

Auch für Fans gibt es wieder besondere Pakete: Die „Superfan Bundles“ kombinieren Wildcards mit Tickets zur großen Eröffnungsshow Opening Night Live – teilweise sogar inklusive Übernachtung im gamescom Camp. Wer die volle Ladung Messefeeling sucht, findet hier das passende Angebot.

Wer zusätzlich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will, kann sich optional ein „green ticket“ sichern. Mit dem Aufpreis werden Projekte wie der gamescom forest bei Bayreuth unterstützt. Damit zeigt die Messe auch 2025 wieder: Gaming und Nachhaltigkeit müssen kein Widerspruch sein.