Niantic und The Pokémon Company International beginnen diese Woche mit der weltweiten Veröffentlichung der GO Kampf-Liga in Pokémon GO. Die GO Kampf-Liga erweitert die Trainerkämpfe in Pokémon GO und bietet Spielern die Möglichkeit, an Wettbewerben mit anderen Trainern auf der ganzen Welt teilzunehmen und sich bis ganz nach oben zu kämpfen.

Die GO Kampf-Liga wird innerhalb der nächsten Wochen verfügbar sein. Vorab sind die Trainer eingeladen, an der Vorsaison teilzunehmen — noch bevor die erste offizielle Wettkampfsaison beginnt. In der Vorsaison können Trainer kämpfen, im Rang aufsteigen und sich diverse Belohnungen verdienen.

Bevor es losgehen kann, werden die Trainer dazu ermutigt, die Welt um sich herum zu erkunden: So müssen sie zunächst fünf Kilometer zu Fuß zurücklegen, um sich Zugang zu fünf Kämpfen in der GO Kampf-Liga zu verschaffen. Über ein Online-Matchmaking-System werden die Trainer mit Konkurrenten aus der ganzen Welt mit ähnlichem Rang und innerhalb der gleichen Liga zusammengeführt. Eingeteilt werden Trainer in insgesamt drei Ligen, namentlich die Superliga, die Hyperliga und die Meisterliga. Die Sieger steigen im Rang auf und erhalten wertvolle Belohnungen, von denen einige dabei helfen können, damit Trainer noch erfolgreicher in der GO Kampf-Liga werden können.

Im Zuge der Einführung der GO Kampf-Liga benennt Niantic die Premium-Raid-Pässe in Premium-Kampf-Pässe um. Trainer können diese Pässe in der GO Kampf-Liga verwenden, um ihre Chance zu erhöhen, bessere Belohnungen zu erhalten, wenn sie im Kampf gewinnen. Der Premium-Kampfpass hat jedoch keinen Einfluss auf den Rang oder die Bewertung – diese können nur durch Siege verbessert werden.

Niantic hat vor kurzem in einem Blogbeitrag zusätzliche Informationen zur Ausbalancierung der GO Kampf-Liga veröffentlicht. Während der gesamten Vorsaison wird Niantic diesen neuen Wettbewerbsmodus weiter testen und optimieren, bevor in den kommenden Monaten die erste Saison beginnt. Die Ränge der Vorsaison werden zu Beginn der ersten Saison teilweise zurückgesetzt.

Weitere Informationen über die GO Kampf-Liga finden sich auf dem offiziellen Blog: https://pokemongolive.com/de/