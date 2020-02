Square Enix haben ihr erstes Spiel für die Konsolen der nächsten Generation vorgestellt: Outriders. Das Spiel wird um die Weihnachtszeit 2020 auf PlayStation 5, Xbox Series X und PC gestartet. Es wird aber auch Versionen für PlayStation 4 und Xbox One geben.

Outriders ist ein Koop-RPG-Shooter, der von People Can Fly (Gears of War: Judgement, Bulletstorm) und Square Enix External Studios (Sleeping Dogs und Just Cause) entwickelt wurde.

„Es ist unglaublich aufregend, endlich zu enthüllen, woran wir in den letzten vier Jahren gearbeitet haben. Outriders ist unser erstes Spiel seit dem Verlassen von Epic Games und hat sich von einer Idee des Spiels zu dem ehrgeizigsten Projekt entwickelt, das People Can Fly jemals durchgeführt hat“. Bartek Kmita, Game Director People Can Fly

Outriders spielt in einem dunklen Science-Fiction-Universum zu einer Zeit, in der die Menschheit verzweifelt versuchen zu überleben. Die Spieler erstellen ihren eigenen Outrider und begeben sich auf eine Reise über einen feindlichen Planeten. Square Enix verspricht reichhaltiges Geschichtenerzählen, eine abwechslungsreiche Welt, intensives Shooting mit sowie ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Ausrüstung.

„Nachdem die Erde alle Ressourcen aufgebraucht hat, sucht die Menschheit nun nach einem neuen Zuhause. Der fremde Planet Henoch scheint der perfekte Ort zu sein, um die Wiege einer neuen Zivilisation zu werden. Leider sind die Dinge nicht so rosig, wie sie scheinen, und die ersten Menschen, die ankommen, werden durch eine seltsame Anomalie ihrer Menschlichkeit beraubt. Im Gegenzug erhalten die sogenannten Outrider besondere Kräfte, die sie zu Killermaschinen machen.„ Spielbeschreibung Outriders

Ein Outriders-Stream mit dem Game Director Barket Kmita, dem Hauptautor Joshua Rubin und dem Moderator Malik Forte wird am 13. Februar um 21:00 Uhr gezeigt. Der Stream wird auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Square Enix gehostet.