NIS America haben Langrisser I & II für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Das Remake für die aktuelle Konsolengeneration lässt die legendäre SRPG-Serie in neuem Licht erstrahlen. Die Langrisser-Geschichten von Gut und Böse werden in hochauflösender Grafik dargestellt, beinhalten neue Musik sowie zahlreiche neue Komfortfunktionen.

In Langrisser I suchen die Mächte der Finsternis das Königreich Baldea heim. Spieler übernehmen die Rolle von Prinz Ledin und stellen sich dem Bösen, das im Herzen des Dalsis Imperium lauert.

Nachdem in Langrisser II die Mächte der Finsternis erneut an der Schwelle des Königreiches stehen, obliegt es dieses Mal dem Helden Elwin, die Prüfungen des Krieges zu bestehen und einem Ausweg aus dem Konflikt zu finden.

Features: