Publisher Raw Fury und Indie-Entwickler Playmestudio haben The Signifier angekündigt, ein surreales Mystery Adventure, das voraussichtlich diesen Sommer für den PC everöffentlicht wird.

The Signifier:

“In den dunkelsten Bereichen des menschlichen Geistes interpretieren Sie die abstrakte Sprache des unbewussten Denkens auf der Suche nach der Wahrheit in einer subjektiven Welt.



Erleben Sie ein Tech-Noir-Mystery-Abenteuer wie nichts, was Sie zuvor erlebt haben. Die Vizepräsidentin des weltweit größten Technologieunternehmens wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie werden aufgefordert, mithilfe fortschrittlicher experimenteller Technologie Nachforschungen anzustellen.



Reisen Sie mit der Dreamwalker-Maschine, einem Gehirnscanner, der aufgezeichnete Sinne wiederherstellt und ins Unbewusste eintaucht, in die letzten Erinnerungen des Verstorbenen. Erforschen Sie das Surreale, lösen Sie die darin verborgenen Rätsel und entdecken Sie die Wahrheit.”

