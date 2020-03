Da gerade die beliebten Augmented Reality Spiele wie Pokémon Go, Ingress und Harry Potter: Wizards Unite von der Interaktion der Spieler in einer weitläufigen Umwelt lebt, leiden diese besonders unter den Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten im Zuge der Corona Epidemie. Aus diesem Grund hat Niantic, Inc., der Entwickler hinter diesen Spielen, auf die aktuelle Situation reagiert. Sie wollen das Spielen in geschlossenen Räumen nach eigenen Angaben “genauso aufregend und innovativ” gestalten wie das Spielen im Freien. Wie das genau geschehen soll, erläuterte Niantic in einem Blogpost.

“Wir haben Niantic mit der Mission gegründet, Menschen dazu zu bringen, nach draußen zu gehen, sich zu bewegen und die Welt zu erkunden. Das letztendliche Ziel dabei: Menschen zusammen zu bringen. Heute unterstützen wir eine globale Gemeinschaft von Hunderten von Millionen Menschen, die unsere Spiele als eine Möglichkeit sehen, nach draußen zu gehen, sich zu bewegen, mit Freunden auszutauschen und Spaß zu haben.



Wir waren immer überzeugt davon, dass unsere Spiele auch Elemente für das Spielen zu Hause enthalten können, die die DNA unserer Produkte – das Erforschen und Bewegen – ergänzen. Jetzt ist es an der Zeit, der Arbeit daran Priorität einzuräumen. Unsere zentrale Herausforderung besteht dabei darin, das Spielen in geschlossenen Räumen genauso aufregend und innovativ zu gestalten wie das Spielen im Freien.



Dementsprechend werden wir unsere Produktentwicklung in den kommenden Tagen und Wochen so umstellen, dass wir mehr Möglichkeiten für das Spielen von zu Hause und in der unmittelbaren Umgebung schaffen können.”

Geplante Features: