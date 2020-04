Entwickler Stray Fawn Studio haben das Veröffentlichungsdatum für Nimbatus angekündigt. Die rasante Weltall-Drohnenbausimulation verlässt den Steam Early Access am 14. Mai und erscheint für PC, Mac und Linux.

Die Grundpfeiler von Nimbatus‘ Gameplay sind Erkundung, Forschung und Kreativität, alle vereint im Drohnenbau. Spieler bauen Drohnen aus verschiedenen Einzelteilen zusammen, um sie dann in eine prozedural generierte Galaxie zu schicken. Dort sammeln Drohnen Ressourcen und erledigen Missionen. Drohnen können entweder vom Spieler gesteuert werden oder mithilfe ihrer Logik und Sensoren komplett selbständig arbeiten. Verschiedene Feinde, Landschaften und komplett zerstörbare Planeten warten darauf, entdeckt zu werden.

Spieler können beim Bau der Drohnen hunderte Einzelteile nutzen, um dann mit ihrer eigenen Kreation das All zu erkunden. Alles ist prozedural generiert und kann komplett zerstört werden, entweder in einem Sandbox-Modus in dem alles möglich ist, oder im storybasierten Survival-Modus, in dem Ressourcen begrenzt sind. Im Survival-Modus können Spieler einen Kapitän aus sechs verschiedenen Archetypen wählen, darunter den technisch versierten Wissenschaftler, den zähen alten Boxer oder den mysteriösen kybernetischen Programmierer (nur für Experten empfohlen!). Jeder Kapitän kommt mit verschiedenen Boni, mit denen Drohnen weiter individualisiert werden können um das Beste aus ihnen herauszuholen.

Selbstständige Drohnen können es mit den Konstrukten anderer Spieler in verschiedenen Arenen aufnehmen und in verschiedenen Multiplayer-Modi wie Sumo, Catch, Rennen und Brawl die Leaderboards erklimmen.

Features: