BANDAI NAMCO Entertainment ghat die Veröffentlichung von Sword Art Online: Alicization Lycoris auf den 10. Juli verschoben. Der Titel sollte ursprünglich am 22. Mai erscheinen, was aufgrund der aktuellen Lage leider nicht zu realisieren ist, wie die Firma in einer Presseerklärung mitteilte.

“Wir arbeiten mit voller Kraft an Sword Art Online: Alicization Lycoris, da wir wissen, dass unsere Fans sich auf ein neues “Sword Art Online”-Spiel freuen. Aber aufgrund der aktuellen Lage mussten wir die schwere Entscheidung treffen, den Release von Sword Art Online: Alicization Lycoris auf den 10. Juli zu verschieben. Wir glauben, dass dies der beste Weg ist, um unseren Fans die beste Version des Spiels liefern zu können.” Executive Producer Yosuke Futami