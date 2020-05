Respawn Entertainment hat bekannt gegeben, was die Spieler in der nächsten Saison von Apex Legends erwartet. Saison 5 trägt den Namen Gunst des Schicksals und startet am Dienstag, dem 12. Mai auf PlayStation 4, Xbox One und PC.

Neben Vorabdetails zu Saison 5 zeigt uns Respawn einen neuen Trailer zu den Geschichten aus den Outlands, der einen genaueren Blick auf Lobas Weg in die Apex-Arena wirft. Die neue Legende ist eine listige Diebin, die sich auf einen Rachefeldzug begibt, als sie erfährt, dass ihr Erzfeind Revenant an den Apex-Spielen teilnimmt. Loba wird getrieben vom Verlust ihrer Eltern und ihrem Drang, gewisse Geheimnisse innerhalb der Arena zu lüften.

Mit der neuen Saison startet auch die Ranglisten-Liga-Serie 4. Die Spieler erwartet erneut ein Split, da die Saison in Königsschlucht beginnt, bevor sie im Juni auf Rand der Welt zurückkehren. Auch Ranglisten-Liga-Serie 4 belohnt in erster Linie wettkampforientierte Spieler für die Zeit, die sie in Apex Legends investieren.

Spieler erleben vor dem Start von Saison 5 an diesem Wochenende einige der besten Apex-Legenden, wenn diese im Apex Legends Global Series Online-Turnier #5 gegeneinander antreten. Ab Samstag, dem 2. Mai 2020, kämpfen Top-Teams wie TSM, Complexity, Team Liquid, Rogue und andere live auf den Apex Legends Twitch- und YouTube-Kanälen.