Team17 und Heliocentric Studios haben bekannt gegeben, dass der Action-Roguelite-Dungeon Crawler Rogue Heroes: Ruins of Tasos im Sommer auf der Nintendo Switch erscheinen wird. Bis zu vier Spieler werden in Ruins of Tasos versuchen, das gleichnamige Land zu befreien, entweder im lokalen oder im Online-Koop-Modus.

In Rogue Heroes: Ruins of Tasos kämpfen sich die Spieler durch feindliche, rätselhafte, prozedural erzeugte Dungeons und erkunden die weitläufige Oberwelt von Tasos, um das Volk vor den Titanen zu retten. Abseits der mehrstufigen Dungeons können Spieler ihre errungene Beute für neue Waffen und Fähigkeiten ausgeben, das Dorf Intori wieder aufbauen oder die vielen Geheimnisse des Landes entdecken.

Features: