Coffee Stain Publishing und Easy Trigger Games haben das Kopfgeldjagd-Action-Comedy-Spiel Huntdown für Xbox One, PS4, Switch und PC veröffentlicht. Huntdown ist eine stilvolle Liebeserklärung an Action-Filme und Arcade-Spiele der 80er und bietet Action-Comedy-Fans süße 16-bit-Kopfgeldjäger-Action. Das Spiel ist ein Retro-Plattformer, der solo oder im lokalen Koop-Modus für zwei Spieler gespielt werden kann. In einer trostlosen dystopischen Zukunft, in der Gangs die Straßen beherrschen und die Polizei machtlos ist, übernehmen die Spieler die Rolle von drei Anti-Helden-Kopfgeldjäger, um die Straßen zurückzuerobern.

Huntdown ist ein traditioneller Arcade-Titel für den modernen Kopfgeldjäger mit seitlichem Scrolling und einer ungeschminkten, gewalttätigen Wendung, inspiriert durch Action-Filme sowie Popkultur der 80er. Der raffinierte Plattformer bietet von Hand erstellte 16-bit-Pixelgrafik und Animationen kombiniert mit flüssigem actionreichen 60-FPS-Gameplay und einem epischen 80er-Soundtrack mit dunklem Wave, industriellen Synthesizer-Sounds, Hard-Rock und Elektro-Musik in 20 einzigartigen Leveln.

Features:

Lokaler Koop-Modus für 2 Spieler

3 legendäre spielbare Kopfgeldjäger: Anna Conda: Ehemalige Kommandosoldatin und Waffenexpertin. Eine tickende Zeitbombe, die ausgebildet wurde, ohne Fragen und ohne Gnade zu töten. John Sawyer: Spezialeinheit-Polizist, der das Gesetz hinter sich gelassen hat. Dieser mit Narben übersäte Veteran hat im Kampf schon so viele Gliedmaßen verloren, dass er ein halber Roboter ist. Mow Man: Modifizierter Aufklärungsdroide, gestohlen und mit verbotener Software verstärkt. Tauscht Leichen gegen Cash.

20 Level : Ungeschminkte 80er-Stadtlandschaften, voller Neon und Graffiti, die von Verbrechen gesäubert werden müssen. Jedes Level hat seinen eigenen niederträchtigen Gang-Boss und entsprechende Belohnungen.

: Ungeschminkte 80er-Stadtlandschaften, voller Neon und Graffiti, die von Verbrechen gesäubert werden müssen. Jedes Level hat seinen eigenen niederträchtigen Gang-Boss und entsprechende Belohnungen. Einzigartige Gangs im Visier: Hoodlum Dolls: Gewalttätige, wilde Punks, die den Gang-Krieg mit den machtlosen Behörden gewinnen Misconducts: Organisierte Eishockey-Hooligans, meisterhafte Räuber und Experten für Erpressung mit einer Neigung für Explosives The Heatseekers: Mörderischer Motorrad-Club Diese Rockabilly-Bösewichter folgen dem Vorbild der Zenturios des alten Roms NO.1 Suspects: Meister der Disziplin und des organisierten Verbrechens. Diese gerissenen Psychopathen und Kampfkunstexperten kontrollieren die Nacht mit ihren Casinos und Nachtclubs

Wähle deine Waffe: Konfisziere Maschinengewehre, Laserwaffen, Katanas, Granaten und mehr, um sie gegen ihre Besitzer einzusetzen. Steche, schieße und sprenge dir deinen Weg durch Scharen an Gangs und Bossen, um dir deine Belohnung zu verdienen.