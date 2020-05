Riot Games wird in einem interaktiven Livestream einen Einblick in die Arbeit des Designerteams von Legends of Runeterra (LoR) geben. Am Freitag, den 29. Mai, um 19:00 Uhr findet der erste „Draw with Riot“-Livestream statt. Moderiert wird er von Riots Principal Concept Artist Chris Campbell, der im Rahmen einer interaktiven Masterclass ein neues Charakterkonzept entwerfen wird.

Campbell ist seit über sieben Jahren Concept Artist bei Riot Games und hat unter anderem „Geistwanderer der Ursaren“ und „Terror der Fluten“ entworfen. Die Premiere von „Draw with Riot“ ist eine Gelegenheit für LoR-Fans und Grafikenthusiasten, einen Blick hinter die Kulissen von Riots Prozess zur Charakterschaffung zu werfen und die Techniken zu lernen, mit denen die Welt von Runeterra zum Leben erweckt wird.

Nach dem zweistündigen Livestream wird die Community eingeladen, ihre Versionen der neuen Einheit unter @playruneterra und #drawwithriot auf Twitter zu teilen. Elf glückliche Gewinner werden ausgewählt und erhalten verschiedene Legends of Runeterra-Ingame-Preise, inklusive neuer Champions, epischer Karten, seltener Karten und Expeditions-Marken – sowie eine Erwähnung unter @playruneterra.

Der Gewinner der besten Einsendung erhält zudem die Gelegenheit zu einem Einzelgespräch mit Principal Concept Artist Chris Campbell. Die Gewinner werden am 3. Juni 2020 auf der @playruneterra Twitter-Seite bekannt gegeben.