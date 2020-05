Electronic Arts hat das „Team of the Season So Far“ (TOTSSF) der Bundesliga veröffentlicht. Die Spieler wurden auf Grund ihrer Performance in der bisherigen Saison bestimmt und sind nun Teil eines einzigartigen Teams in EA SPORTS FIFA 20.

Neben bekannten Spielern der Bundesliga-TOTS-Historie wie Robert Lewandowski und Joshua Kimmich vom FC Bayern München oder Borussia Dortmunds Marco Reus, stehen mit Erling Haaland (BVB), Alphonso Davies (FCB) und Florian Niederlechner vom FC Augsburg einige neue Gesichter unter den ausgewählten Spielern.

Das Team of the Season (TOTS) ist eines der meisterwarteten Events des FIFA Ultimate Team-Kalenders. In einer Zeit, in der der Fußball und die gesamte Welt auf die Rückkehr zur Normalität warten, bietet das TOTSSF die Gelegenheit, die bisher besten Spieler der einzelnen Ligen zu feiern und sie mit TOTS-Spezialobjekten auszustatten. Weitere Spieler der jeweiligen Teams werden in den entsprechenden Wochen als Aufgaben-Spieler und Squad Building Challenge-Spieler veröffentlicht.