STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town kann ab sofort vorbestellt werden. Das Spiel erscheint am 10. Juli 2020 für Nintendo Switch und ist ein komplettes Remake des Game Boy Advance-Klassikers FRIENDS OF MINERAL TOWN. Das Spiel führt Fans der Reihe zurück in die charmante Welt von Mineralstadt und stellt diese gleichzeitig einer neuen Generation von Farmern vor. In dieser friedlichen Szenerie ist es die Aufgabe der Spieler, allerlei Pflanzen zu kultivieren, für ihre Tiere zu sorgen und Beziehungen mit den Dorfbewohnern aufzubauen.

STORY OF SEASONS kann ab sofort digital im Nintendo eShop vorbestellt werden. Wer im Nintendo eShop vorbestellt, erhält das Kuhkostüm-Outfit als digitalen Bonus. Käufer der physischen Version hingegen dürfen sich auf einen exklusiven Satz an Stickern von verschiedenen Charakteren aus dem Spiel freuen.

Das Kuhkostüm-Outfit, das Vorbesteller der digitalen Version erhalten, wird zur Veröffentlichung des Spiels am 10. Juli 2020 käuflich auch separat im Nintendo eShop erhältlich sein. Außerdem wird eine Reihe weiterer Tierkostüme im Nintendo eShop zum Kauf zur Verfügung stehen, die von der Spielfigur der Spieler getragen werden können, um den wunderbaren und niedlichen Lebensstil eines Landwirts in STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town noch mehr willkommen zu heißen.

