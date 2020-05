EA und Respawn Entertainment haben einen neuen Summer Circuit innerhalb der Apex Legends Global Series (ALGS) angekündigt. Bei dieser viermonatigen Serie von Online-Wettkämpfen kommt die Apex-Community zusammen, um Preisgelder in Höhe von $500.000 auszuspielen. Der ALGS Summer Circuit gibt den Teilnehmern mehr Spielmöglichkeiten und wahrt gleichzeitig die Sicherheit aller Beteiligten, da die Wettkämpfe und Übertragungen mit der cloudbasierten Produktionstechnologie von EA produziert werden.

In den letzten Monaten haben durchschnittlich mehr als 600 Teams an den fünf Online-Turnieren der Global Series teilgenommen, und EA wird auch weiterhin Teilnehmer aus aller Welt einladen, wenn der Summer Circuit am 20. Juni beginnt. Der ALGS Summer Circuit gipfelt in den September-Playoffs mit einem “überregionalen” Gameplay, bei dem die besten Spieler der einzelnen Regionen paarweise an folgenden Wettkämpfen teilnehmen: Europa mit dem Mittleren Osten & Afrika, Nordamerika mit Südamerika, Südostasien mit Australien & Neuseeland und Japan mit Korea.

Die vollständigen Details und Terminpläne sind im hier zu finden. EA überträgt diese Spiele über seine Kanäle auf Twitch und YouTube jeweils sonntags, damit die Fans die Fortschritte ihrer Lieblingsteams verfolgen können.