Das koreanische Survival-Horror-Abenteuer The Coma 2: Vicious Sisters erscheint am 19. Juni für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Der Release für die Xbox One wird später im Jahr erfolgen. The Coma 2: Vicious Sisters wurde von Devespresso Games entwickelt und von Headup veröffentlicht und ist eine atmosphärische, storygetriebene Erkundung der Schattenwelt mit handillustrierter Manhwa-Ästhetik (koreanischer Manga).

Seit seinem Early Access Launch Ende November, gehört The Coma 2: Vicious Sisters zu den Top 10 der Steam Gamer-Bewertungen für das 4. Quartal 2019, wobei 98% der Rezensenten positive Bewertungen und 40% der Rezensenten überaus positive Bewertungen abgegeben haben.

“Mina Park, eine Schülerin der Sehwa High, erwacht mitten in der Nacht in ihrer Schule. Sie merkt schnell, dass etwas nicht stimmt. Die einst vertraute Schule, in der sie ihre Abende mit Lernen verbringt, sieht verdreht und verändert aus. Sie wird von jemandem oder etwas verfolgt, das ihrem Englischlehrer unheimlich ähnlich sieht. Um zu überleben, muss sich Mina über die Grenzen ihrer Schule hinaus in das umliegende Viertel wagen. Dort trifft sie auf seltsame Kreaturen, mysteriöse Fremde und unruhige Verbündete.”