Private Division, Obsidian Entertainment und Virtuos haben ihr erfolgreiches Singleplayer-RPG The Outer Worlds für Nintendo Switch veröffentlicht. The Outer Worlds ist bereits für PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen. Das Spiel gewann mehrere Auszeichnungen und wurde seit dem Release im Oktober 2019 von Kritikern hoch gelobt.

Das Abenteuer beginnt in einer Kolonie am Rand der Galaxis, beherrscht von skrupellosen Konzernen. Der Spieler wir von einem abtrünnigen Wissenschaftler aus dem tiefen Kryo-Schlaf geholt und erfährt, dass er womöglich als einziger die Kolonie retten – oder ihrem Schicksal überlassen – kann. Die Entscheidungen des Spielers und seine Beziehungen zu den einzigartigen Charakteren bestimmen die Zukunft der Halcyon-Kolonie.