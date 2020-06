Während der EA PLAY Live 2020 präsentierte Electronic Arts jede Menge Ankündigungen für neue Spiele, Gameplay-Debüts, die Veröffentlichung von Spielen auf mehr Plattformen als jemals zuvor und einen ersten Blick auf einige Projekte für die kommende Generation von Spielekonsolen. Apex Legends, das beliebte Battle Royale-Spiel, wird noch mehr Spielern zugänglich gemacht, wenn es im kommenden Herbst auf Steam und Nintendo Switch mit Crossplay-Unterstützung veröffentlicht wird. Während der EA PLAY Live fand ebenfalls das weltweite Gameplay-Debüt von Star Wars: Squadrons statt.

Apex Legends

In der 5. Saison von Apex Legends war das Spielengagement hoch wie nie zuvor, mit bisher größter Anzahl täglich wiederkehrender Spieler und den meisten neu hinzu gekommenen Spielern seit der ersten Saison. Es wird erwartet, dass diese Trends im Herbst noch weiter ansteigen, sobald Apex Legends auf Steam und der Nintendo Switch mit Crossplay-Unterstützung veröffentlicht wird.

Auch enthüllte das Team von Respawn während der EA PLAY das Event „Verlorene Schätze“, welches am 23. Juni beginnt. Mit dem Event werden auch ein neuer Spielmodus, limitierte Modi und eine neue Stadtübernahme – Cryptos Kartenraum – verfügbar sein. Zusätzlich können sich Spieler wieder am Scharfschützengewehr- und Schrotflintenmodus „Bewaffnet und gefährlich“ versuchen, in dem es auch die Evo-Rüstung und einen neuen Gegenstand geben wird: der tragbare Respawn-Sender.

Die Sims 4

Die Sims-Spielereihe von Maxis hat Spielern schon immer die Möglichkeit geboten, sich durch die von ihnen erschaffenen Sims, Geschichten und Welten kreativ auszudrücken. Die Sims 4 und alle Pakete, die nach der ursprünglichen Veröffentlichung erschienen sind, werden nun dank der Veröffentlichung auf Steam noch mehr Spielern zugänglich gemacht. Die Lebenssimulation hat in den letzten zwei Monaten mehr als 2,5 Millionen neue Spieler dazugewonnen und erzielte im letzten Quartal einen Rekord von fast 10 Millionen Spielern, die das Spiel innerhalb eines Monats gespielt haben. Das Team ist stolz, so vielen Spielern Spaß und Freude zu bringen und zu ermöglichen, die wichtigsten Momente im Leben mit ihren Geliebten auch virtuell zu erleben, Freunde und Familien digital zu erstellen und besondere Anlässe wie Geburtstage oder sogar Hochzeiten nachzuspielen.

Mehr Spiele; Mehr Plattformen

Dieses Jahr können sich Spieler darauf freuen, noch mehr von EA auf noch mehr Plattformen zu sehen. Neben Titeln wie Star Wars Jedi: Fallen Order und Command & Conquer Remastered Collection gesellen sich dutzende weitere Spiele hinzu – darunter Die Sims 4, Titanfall 2, A Way Out und Dead Space 3. Diese Spiele sind ebenfalls ab heute verfügbar. Später diesen Sommer wird EA Access mit großartigen Spielen und Mitgliedervorteilen seinen Weg zu Steam finden.

Außerdem werden in den nächsten 12 Monaten sieben weitere Spiele für die Nintendo Switch veröffentlicht. Burnout Paradise: Remastered ist ab heute, den 19. Juni, erhältlich. Apex Legends und FIFA 21 werden im Herbst folgen.

Zudem wird es Crossplay-Unterstützung für Apex Legends, Rocket Arena und Star Wars: Squadrons, geben, wie es für Need for Speed Heat schon jetzt der Fall ist.

EA Originals

Um weiter an dem Verspechen festzuhalten, herausragende unabhängige Indie-Studios zu unterstützen, werden drei neue Spiele unter dem Label „EA Originals“ veröffentlicht: Rocket Arena von Final Strike Games, It Takes Two von Hazelight Studios und Lost in Random von Zoink.

Rocket Arena ist eine neue Art von Arena-Shooter, in dem die Spieler mit anpassbaren Spielstilen und in rasanten Gefechten die hohe Kunst des Raketenkampfs meistern. Die Spieler können ab dem 14. Juli 2020 die Rocket Arena erobern, und zwar dank Crossplay auf PlayStation 4, Xbox One und PC (über Origin und Steam).