BANDAI NAMCO und Slightly Mad Studios haben den genauen Releasetermin des dritten Teils der Project Cars-Reihe verraten. Project CARS 3 wird am 28. August 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Auch der dritte Teil der Rennspielserie wird genau den authentischen Rennsport bieten, den die Fans erwarten: Der größte Fuhrpark in der Geschichte des Franchises sowie neue Strecken – inklusive neuer Veranstaltungsorte wie Interlagos, dem Zuhause des brasilianischen Grand Prix und die Straßen der Toskana. Außerdem wird es einen sehr ausführlichen Karrieremodus geben, in dem SpielerInnen ihre Reise vom Sonntagsfahrer zur Rennlegende starten können. Ebenfalls neu im Franchise sind authentische Upgrades für die Fahrzeuge, Anpassungs- und Personalisierungsoptionen für Fahrer und Autos und verbesserte Hilfsoptionen, die Neueinsteigern den Anfang in der Welt des Motorsports erleichtern sollen.

Project CARS 3 enthält mehr als 200 Straßen- und Rennwagen bekannter Marken sowie über 140 Rennstrecken mit 24-Stunden-Zyklen, dynamische Jahreszeiten und Allwetter-Rennen. Außerdem bietet das Spiel eine Vielzahl neuer Funktionen, die sowohl den Spaßfaktor als auch die Zugänglichkeit erhöhen.