Entwickler Artefacts Studio und Publisher Dear Villagers haben angekündigt, dass ihr Taktik-RPG The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos am 27. August 2020 für PC über Steam, den Epic Games Store und GOG erscheinen wird.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG voller Charme, Humor und Chao. Spieler führen eine kunterbunte Truppe von ulkigen Helden an, die sich auf ein episches Abenteuer durch den schrecklichen Dungeon of Naheulbeuk bewegen. Das Team nutzt seine “Stärken” und sein “Wissen”, um alle Bösartigkeiten, die Schurke Zangdar entgegenstellt, zu meistern.

Das The Naheulbeuk Universum wurde vom französischen Autor John Lang geschaffen und kombiniert den Spaß, die Kreativität und das Chaos einer epischen Tabletop-Kampagne mit Herausforderungen der besten taktischen RPGs, um ein komplett neuartiges Abenteuer abzuliefern.. Seine Wurzeln hat die Reihe in einem populären französischen Kult-Podcast, der 2001 startete und eine Parodie auf Rollenspiele, Tabletop-Spiele und klassische Fantasy-Helden ist. Jetzt öffnet Naheulbeuk international seine Pforten und wird zum ersten mal als Videospiel spielbar sein.

Features: