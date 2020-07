Nach dem regen Interesse an dem fantastischen LevlUp Gaming Booster, hat die Firma beschlossen, ein kleines Gewinnspiel zu sponsern. Falls ihr vergessen habt, worum es geht, fassen wir hier den Gaming Booster nochmal kurz zusammen.

LevlUp hat einen Drink speziell für Gamer auf den Markt gebracht. Die Idee dahinter war, einen besonderen Energy-Drink zu kreieren, der Gamer wirklich in ihrer Performance unterstützt.

Das Fazit unseres Tests, den ihr übrigens hier nachlesen könnt, lautete folgendermaßen:

“Der LelvUp Gaming Booster hält, was er verspricht. Er schmeckt, hält tatsächlich lange konzentriert und fokussiert und hat ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Engagement, welches das junge Team (allesamt selbst leidenschaftliche Gamer) an den Tag legt ist beispielhaft, was sich auch in der Qualität ihres Produkts eindrucksvoll zeigt. Insofern: Alles richtig gemacht, LevlUp!” Fazit des Gamers.de Tests

Und jetzt kommt das Schöne:

In Zusammenarbeit mit LevlUp können wir an euch 10 Starterpacks im Wert von jeweils fast 50 Euro in unserem LevlUp Gaming Booster Gewinnspiel verlosen!

LevlUp Gaming Booster

Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch hier unten einzutragen. Danach heißt es nur noch Daumen drücken und warten. Wer nicht warten kann, ist natürlich herzlich eingeladen, den LevlUp Gaming Booster schon vorher zu probieren. Viel Glück!