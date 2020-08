Buka Entertainment und Ravenscourt haben angekündigt, daß das Beat´em up 9 Monkeys of Shaolin am 16. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht wird. Das Spiel ist eine Wiedergeburt des ikonischen Beat´em up-Genres im Stile der altbekannten Videospiele. Spieler, die bereits als Kinder, hunderte Stunden damit verbracht haben, Gegner in diesem Genre zu vermöbeln, werden garantiert auch mit diesem Hardcore-Brawler ihren Spaß haben.

In 9 Monkeys of Shaolin übernehmen Spieler die Kontrolle über Wei Cheng, einem chinesischen Fischer, der den Tod seiner Freunde und Familie rächen will, die von Piraten ermordet wurden. Wei Cheng entstammt aus einem friedlichen Dorf, ist aber trotz allem eine harte Nuss, die schwer zu knacken ist: Er ist in der Kampfkunst der legendären Shaolin-Mönche bewandert. Mit seinem Kampfstab begibt er sich auf ein herausforderndes Abenteuer im mittelalterlichen China und kämpf erbarmungslos gegen Horden von verschiedenen Gegnertypen.

Actiongeladene Kämpfe, benutzerfreundliche Steuerung und eine unglaubliche Atmosphäre, inspiriert durch die berühmten 70er Jahre Kung-Fu-Filmen machen 9 Monkeys of Shaolin zu einer perfekten Wahl für jeden Hardcore-Brawler-Fan.

Features: