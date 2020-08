Heute Abend wird es das zweite Night City Wire-Event mit neuen Einblicken in Cyberpunk 2077 geben. Ab 18 Uhr könnt ihr den Livestream verfolgen. Diesen haben wir euch hier schon einmal eingebunden:

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.