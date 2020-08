Indie-Entwickler Gingerbread hat bekannt gegeben, dass sein neuer Sci-Fi-Multiplayer-Shooter ExoCorps am 17. September als Early Access-Titel auf Steam startet. Spieler können also bald mit einem Jetpack weite, fremde Landschaften erkunden, während Sie Stealth-basierte Such- und Zerstörungsmissionen durchführen.

“ExoCorps ist die taktische Kampfplattform der Zukunft und eine internationale Initiative testet neue militärische Technologien für den Einsatz und im Sonnensystem. ExoCorps-Einheiten sind mit einem beeindruckenden Sechs-in-einem-Gewehr ausgerüstet, das eine Reihe tödlicher Kampfmittel wie Autokanonenfeuer, Mehrfachraketen, Plasmabolzen und Mingun-Angriffe nutzen kann.”

ExoCorps ist eine Multiplayer-Arena-FPS, die sich von klassischen Titeln wie Counter-Strike und Tribes inspirieren lässt. Im Kern ist es ein Spiel, bei dem Kampfstärke und der taktische Vorteil gegenüber Ihrem Feind bei einer Katz- und Mausjagd bis zum Tod den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

Beim Beherrschen eines ExoCorps-Anzugs geht es nicht nur darum, dem feindlichen Feuer geschickt auszuweichen. Spieler müssen auch die Energieressourcen verwalten, da Munition und Gesundheit aus demselben Pool stammen. Fliegen Sie zu lange und Wärmesuchraketen haben kein Problem damit, die Wärmesignatur des leistungsstarken Jet-Antriebssystems von Exosuits zu erfassen. Mit unglaublicher Feuerkraft, einigen ausgeprägten Flugfähigkeiten und heimlicher Bodenarbeit können die Spieler ihre taktischen Kampffähigkeiten voll ausschöpfen, während sie ihren schwer fassbaren und gerissenen Feind jagen.