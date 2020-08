NIS America hat in einem neuen Spotlight Trailer einen näheren Blick auf den Höschen-Diebstahl in Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! geworfen. Das Spiel kombiniert die zwei epischen standalone Prinny-Abenteuer in einer Version für die Nintendo Switch, die am 16. Oktober erscheint.

Prinny 1•2: Exploded and Reloaded enthält Prinny 1: Can I Really be the Hero? sowie Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood!

Das Video beleuchtet den unglaublichen Höschen-Diebstahl des Phantom Thiefs. Meisterin Etna fordert die Prinny-Bande auf, diese wieder zurückzuholen. Die Prinny-Horde muss die Mission erfolgreich meistern oder die Konsequenzen des Scheiterns ertragen. Die Prinnies hüpfen und kämpfen sich durch chaotische Levels voller dämonischer Gegner und laden dabei ihre Combo-Anzeige auf, um beispielsweise den Prinny Cyclone oder den Prinnykaze einzusetzen. In der Bonus-Story Asagi Wars: Vengeance of Asagi schlüpfen Spieler in die Rolle eines weiteren Disgaea-Charakters: Asagi.