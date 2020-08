Am morgigen Tag wird Bandai Namco das Arcade-Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions veröffentlichen. Passend dazu bekommen wir heute schon den Launch-Trailer verpasst.

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS wird zwei Story-Modi bieten:

Episode: Tsubasa : Spieler können die ikonische Geschichte von Tsubasa miterleben und versuchen, das National Middle School Turnier zu gewinnen.

: Spieler können die ikonische Geschichte von Tsubasa miterleben und versuchen, das National Middle School Turnier zu gewinnen. Episode: New Hero: Nachdem du deinen eigenen Avatar erstellt hast, trittst du einer der drei folgenden Mannschaften bei: Furano-Mittelschule, Musashi-Mittelschule oder Toho-Akademie. Vom National Middle School Turnier bis zur Jugend-Weltmeisterschaft können Fans in diesem Story-Modus exklusive Herausforderungen meistern, ihren Avatar verbessern und gegen die besten Spieler der Welt antreten, um endlich der neue Held ihrer eigenen Geschichte zu werden.

Das Spiel wird außerdem einen Mehrspielermodus enthalten, der es bis zu vier SpielerInnen ermöglicht, gemeinsam in unterschiedlichen online und offline Modi zu spielen. Weitere Informationen zum Mehrspielermodus werden in Kürze bekannt gegeben.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions erscheint am 28. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC Digital.