Square Enix und Disney haben nun bekannt gegeben, dass Kingdom Hearts: Melody of Memory noch dieses Jahr, am 13. November erscheinen wird. Geplant ist der Titel für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Kingdom Hearts: Melody of Memory – Official Trailer

KINGDOM HEARTS Melody of Memory gibt euch die Möglichkeit, einige der besten Momente der Serie komplett neu zu erleben. Mit Hilfe des schnellen Rhythmus-Gameplay reist ihr und kämpft euch durch multiple Disney-Welten, und das alles zum Rhythmus von unvergesslichen KINGDOM HEARTS-Songs. Ihr werdet viele eurer Lieblingscharaktere der gesamten KINGDOM HEARTS-Spielreihe spielen können und an bestimmten Punkten werden Disney-Charaktere dazustoßen, die euch in Form von Gastauftritten unterstützen werden.“ — Angaben der offiziellen Seite

Zusätzlich hat Square Enix bekannt gegeben, dass Spieler, die das Spiel bis 31. Dezember im Playstation Store bestellen, zusätzlich ein PS4-Design erhalten werden.

Kingdom Hearts: Melody of Memory erscheint am 13. Novemberfür Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.