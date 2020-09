WRC 9, das offizielle Videospiel der FIA World Rally Championship, ist ab morgen für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Das Spiel erscheint zudem zu einem späteren Zeitpunkt für PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch.

WRC 9 bringt sowohl zahlreiche Verbesserungen in den Bereichen Fahrzeugverhalten und Realismus als auch neue Spielmodi. Darunter sind beispielsweise der neue Club-Modus, ein Freifahrt-Bereich zum Testen von Fahrzeugeinstellungen sowie der aufgewertete Karriere-Modus, in dem die Spieler hautnah erleben können, was es heißt, ein Rallye-Fahrer zu sein.

Der Club-Modus ist zudem die Antwort auf die Wünsche vieler Fans: Er bietet den Spielern die Möglichkeit, eigene Meisterschaften von Anfang bis Ende zu gestalten und innerhalb dieser gegen ihre Freunde oder die gesamte Community anzutreten.

Der Simulationsaspekt wurde auch in diesem Jahr durch mehrere überarbeitete Elemente wie Dynamik, KI, Fahrzeugverhalten und Fahrempfinden aufgewertet. Alle Spieler können ihre Wagen zudem feintunen, bevor sie sie unter verschiedensten Bedingungen auf den Straßen der Freifahrt-Zone einer Testfahrt unterziehen.

Um die Erfahrung weiter zu vertiefen, erhält das Spiel in den kommenden Monaten zudem kostenfreie Updates, die den neuen Foto-Modus, neue Special Stages für die Rallyes Portugal und Finnland, weitere Autos und Teams sowie einen Beifahrer-Modus mit sich bringen. Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze.

Features: