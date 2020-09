Das im Frühjahr 2021 erscheindende LEGO Star Wars – The Skywalker Saga wird offenbar auch in einer Deluxe Edition angeboten. In deren Rahmen soll es natürlich auch einige Extra-Inhalte geben.

Wenngleich auch noch kein Preis zur Deluxe Edition bekannt ist, so wurden die exklusiven Inhalte dennoch bereits bekannt gegeben.

So erhalten Käufer der Deluxe Edition das Spiel in Disk-Form und ansehnlichem Papp-Schuber. Zusätzlich gibt es eine „Luke Skywalker mit blauer Milch“ Figur sowie eine Collection mit sechs unterschiedlichen Charakter-Paketen.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga erscheint im Frühjahr 2021 für PC, PLaystation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X. Ein genauer Termin sowie die einzelnen Preise sind noch nicht bekannt.