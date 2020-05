“May the Fourth be with you!” Um den 4. Mai und alles, was mit Star Wars zu tun hat, zu feiern, hat Warner Bros. Interactive Entertainment die offiziellen Artworks zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga enthüllt. LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga vereint alle neun Filme der Skywalker Saga in einem einzigen Spiel.

Die Artworks verkörpert eine epische Mischung aus den drei Star-Wars-Trilogien und zeigen damit einige der größten Helden und Schurken der Skywalker Saga. Spieler können die Mächte des Bösen in der Rolle ihrer Lieblingscharaktere bekämpfen, unter anderem Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Rey, Finn, BB-8 und zahlreiche andere Helden, oder sich für die dunkle Seite entscheiden und als Darth Vader, Kylo Ren und viele mehr spielen.

Spannende Schauplätze dienen ebenfalls als Hintergrund für die actiongeladenen Artworks, da Spieler an einigen der legendärsten Schlachten aus den Filmen teilnehmen können. Vom bahnbrechenden Beginn der Klonkriege in der Schlacht von Geonosis bis hin zur Steuerung eines Snowspeeders der Allianz in der Schlacht von Hoth, um es mit den tückischen Bodentruppen des Imperiums aufzunehmen: Generationen von Star-Wars-Geschichte und Fandom prallen in dem neuen Spiel aufeinander.