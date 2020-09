GameNet hat das finstere Metroidvania The Guise von Indie-Entwickler Rasul Mono angekündigt, welches am 20. Oktober 2020 für PC erscheint. Aktuell steht eine kostenlose Demo auf Steam zur Verfügung, in der sich Spieler mit der dunklen, unheilvollen Geschichte des Waisen Ogden vertraut machen können. In der Steam-Demo sind 29 Level schon jetzt spielbar – insgesamt circa 60 Minuten.

In The Guise übernehmen Spieler die Kontrolle über Odgen, einen zu neugierigen Waisenjungen. Entgegen des Rates der Leiterin des Waisenhauses schleicht er sich in ein zugesperrtes Zimmer und setzt eine verfluchte Maske auf, die ihn zu einem Monster macht. Es gilt nicht nur, sich an den neuen Körper zu gewöhnen und die monströsen neuen Fähigkeiten zu meistern, sondern auch an den letzten Überbleibseln der eigenen Menschlichkeit festzuhalten. Odgen hat nun bestialische Beweglichkeit, monströse Kräfte und übermenschliche Fähigkeiten. Aber Vorsicht – fast alles in diese Welt ist hinter ihm her.

Features: