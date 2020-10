Die Rennspiel-Experten bei Codemasters veröffentlichen heute ihren ersten DIRT 5 „Xbox Series X“ Gameplay-Trailer zum kommenden Racing-Game mit Spielszenen auf der neuen Konsolengeneration. Das neue Video veranschaulicht das visuelle Upgrade und die Vorteile, die Spieler genießen können, wenn Microsofts neue Konsolengeneration am 10. November in den Handel kommt. DIRT 5 ist offizieller Launch-Titel der Xbox Series X und die Kopf-an-Kopf-Racing-Action wird Spieler nicht nur auf unzählige detaillierte Rennstrecken in unterschiedlichsten Ländern wie Italien, China, Norwegen oder USA führen, sondern dazu auch noch besser aussehen als jemals in der Geschichte des Franchise zuvor.

Mit deutlich optimierten Ladezeiten genießen Spieler die Spannung so schnell wie noch nie. Zum ersten Mal können Rennen auf der Konsole bei 120 fps genossen werden, was nicht nur zu einer beeindruckend hohen Bildqualität, sondern auch zu ultimativer Fahrzeugkontrolle und unglaublichen Reaktionszeiten führt. Spieler, die ihre Reise noch auf der aktuellen Konsolengeneration Xbox One beginnen, erhalten mit Smart Delivery die Möglichkeit, nach dem Wechsel auf die neue Konsolengeneration der Xbox Series S/X ein kostenloses Upgrade herunterzuladen und auch auf ihrer neuen Spielplattform zu genießen.

DIRT 5 wird bereits am 6. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X erscheint am 10. November 2020. DIRT 5 fürPlayStation 5 folgt später im Jahr. Die Google Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht.